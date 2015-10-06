به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست علمی که به عنوان پیش نشست همایش بین المللی قرآن و امام خمینی(ره) است با هدف دانش افزایی پژوهشگران و دانشجویان رشته علوم قرآنی و واکاوی یکی از مسائل مهم در حوزه زبان قرآن و تفسیر برگزار می شود.

موضوع محوری در این نشست علمی که به سفارش معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود؛ نظریه روح معنا و نقش تفسیری و تأویلی آن است.

حجت الاسلام و المسلمین یدالله یزدان پناه استاد حوزه و دانشگاه به عنوان ارائه کننده و حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی شیروانی دانشیار گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان دبیر علمی در این نشست حضور دارند.

نشست علمی یادشده چهارشنبه ۱۵ مهر از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ در سالن اجتماعات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی قم، پردیسان، بلوار دانشگاه برگزار می شود.