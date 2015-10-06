به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال، تیم زاگرس کرمانشاه با اعلام انصراف از ادامه حضور در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال ساحلی کشور، از جدول این مسابقات خارج شد.

با توجه به انصراف این تیم از حضور در ادامه مسابقات، نتایج حاصله از دیدارهای برگزار شده قبل با این تیم بقوت خود باقی است و هیچگونه تغییری در جدول مسابقات از بابت این موضوع انجام نمی شود.

همچنین نتیجه دیدارهای بعد از انصراف تیم با ۳ امتیاز و احتساب گل ۳ بر صفر به سود تیم های مقابل این تیم ثبت خواهد شد که البته گل ها در جدول رده بندی محاسبه خواهد شد.

گفتنی است تیم زاگرس به یک رده مسابقاتی پایین تر سقوط داده می شود و سایر جرایم طبق مقررات و رای کمیته انضباطی اتخاذ خواهد شد.