امنیت بسترساز توسعه سیاسی و اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا روحی صبح امروز در مراسم تجلیل از کارکنان پایور ساعی انتظامی تایباد اظهار کرد: اقتدار پلیس در گروی نیروی معنوی و خدمت‌رسانی پلیس، اعتماد عمومی به پلیس و مشارکت مردم در تأمین نظم و امنیت است و اگر این فاکتورها نباشد تجهیزات پلیس به کارنمی آیند.

وی یادآور شد: یکی از مأموریت‌های مهم و بسیار اساسی نیروی انتظامی ضابط دستگاه قضایی و رسیدگی به دادخواست‌ها و شکایات مردمی است.

روحی اظهار کرد: اگر نگاهی به کشورهای هم‌جوار بیندازیم متوجه می‌شویم که امنیت چقدر مهم و اساسی است و ناامنی چقدر می‌تواند شرایط جامعه را تحت تأثیر قرار داده و فعالیت‌های جامعه را مختل کند.

فرمانده انتظامی تایباد گفت: امنیت اگر باشد توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تجاری در همه عرصه‌ها انجام خواهد شد.

وی گفت: امنیتی که امروز شاهد آن هستیم نتیجه مشارکت مردم با نیروی انتظامی است و از همین رو نیروی انتظامی با حمایت مردم توانسته بستر توسعه سیاسی و اقتصادی را بر پایه امنیت در کشور فراهم کند.

وی به رصد شدن علمی مشکلات مردم توسط نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: پس از جمع‌بندی مشکلات مردم و جرائم شهرستان بر اساس نیازها برای آن برنامه‌ریزی لازم انجام می‌پذیرد.

روحی به دو سامانه ارتباطی با نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: سامانه ۱۱۰ برای فوریت‌های پلیسی است و ۱۹۷ بحث انتقادات و پیشنهاد‌ها مردم در حوزه ناجا است که شهروندان می‌توانند با این سامانه ایرادات و نظراتشان را با پلیس نمایشان بگذارند.

وی همچنین با اشاره به‌ضرورت وحدت ملی تأکید کرد: ما در شهرستانی زندگی می‌کنیم که حفظ وحدت دشمن را مأیوس و دسیسه‌های آن‌ها را خنثی می‌کند.

روحی همچنین اشاره به برنامه‌های فرهنگی پلیس به مناسبت هفته نیروی انتظامی داشت و افزود: امسال بالغ‌بر ۲۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و معنوی در طول هفته ناجا برای شهرستان تایباد پیش‌بینی‌شده که با مشارکت مردم و مسئولان برگزار می‌شود.