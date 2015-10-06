به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله شجاع پوریان در جلسه علنی روز سه شنبه با بیان اینکه در هر جلسه شورا سه نفر می توانند به مدت ۱۰ دقیقه نطق پیش از دستور داشته باشند، گفت: درخواست نطق پیش از دستور داشتم که آقای چمران اعلام کرد هر هفته یک نفر می تواند نطق پیش از دستور داشته باشد. با احترام به ایشان اما این نوع برخوردها اجتهاد در برابر قانون است.

وی با اشاره به مصوبه جدید مجلس گفت: کاهش اعضاء توسط کمیته ای پیگیری شود. برای انجام وظایف درست نمایندگی در تهران، تعداد نمایندگان مجلس با اعضای شورا باید رابطه عکس داشته باشد یعنی به طور مثال اگر تعداد نمایندگان مجلس تهران ۱۵ نفر است، برای حل مشکلات پایتخت نیاز به ۸۰ نماینده شورا داریم.

شجاع پوریان با اشاره به استقرار تیم سازمان بازرسی در شورای شهر تهران گفت: این موضوع باید توسط هیئت رئیسه به اعضاء اطلاع رسانی شود تا سایر اعضاء بتوانند به این تیم کمک کنند.