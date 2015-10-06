به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای روزجاری (سه شنبه) اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۹ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۱۸ واحد پولی کاهش یافت و نرخ دو ارز تغییری نکرد. نرخ بانکی دلار آمریکا با دو ریال رشد ۲۹,۹۵۶ ریال، پوند انگلیس با ۳۸ ریال کاهش ۴۵,۴۲۳ ریال و یورو با ۱۲۲ ریال افت ۳۳,۵۰۴ ریال تعیین شد.

نرخ فرانک سوئیس ۳۰,۷۰۲ ریال، کرون سوئد ۳,۵۹۹ ریال، کرون نروژ ۳,۵۶۷ ریال، کرون دانمارک ۴,۴۹۱ ریال، روپیه هند ۴۶۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۱۵۷ ریال، دینار کویت ۹۹,۲۶۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸,۶۷۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۸۶۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۸۶۶ ریال، ریال عمان ۷۷,۸۰۸ ریال، دلار کانادا ۲۲,۹۰۳ ریال و راند آفریقای جنوبی ۲,۱۹۹ ریال است.

همچنین هر لیر ترکیه ۱۰,۰۳۴ ریال، روبل روسیه ۴۶۶ ریال، ریال قطر ۸,۲۲۷ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۵۲۲ ریال، لیر سوریه ۱۵۹ریال، دلار استرالیا ۲۱,۳۲۲ ریال، ریال سعودی ۷,۹۸۸ ریال، دینار بحرین ۷۹,۳۵۴ ریال، دلار سنگاپور ۲۱,۰۴۵ ریال و ده روپیه سریلانکا ۲,۱۲۷ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ یکصد روپیه نپال ۲۸,۶۸۶ ریال، یکصد درام ارمنستا ۶,۳۲۳ ریال، دینار لیبی ۲۱,۸۳۴ ریال، یوان چین ۴,۷۱۴ ریال، یکصد بات تایلند ۸۲,۴۴۰ ریال، رینگیت مالزی ۶,۸۶۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۷۱۴ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱,۰۳۰ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۶ ریال، منات آذربایجان ۲۸,۶۳۳ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۶۸۹ریال، سامانی تاجیکستان ۴,۶۱۷ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۷۶۷ ریال تعیین شد.