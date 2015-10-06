به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی امروز در جلسه استیضاح خود در صحن علنی مجلس با بیان اینکه از کل بودجه ۶ هزار ميليارد توماني تخصيصي امسال به حمل و نقل کمتر از هزار ميليارد تومان تحقق يافته است، افزود: با اين حال ما بيش از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان قرارداد در اين عرصه داريم و مانع از تعطيلي اين طرح ها شده ايم.

وزیر راه و شهرسازی استيضاح را حق قطعي نمايندگان مردم دانست و گفت: هيچ گلايه اي ندارم و با خوشنودي و کمال افتخار به شما پاسخ مي دهم؛ صحنه هاي استيضاح نمايش مردم سالاري در ايران است و بايد از اين صحنه ها دفاع کرد.

وی گفت: استیضاح وقتی به جریان می‌افتد که پاسخ‌های دوره‌های پیشین قانع کننده نباشد. به همین دلیل این استیضاح تا اندازه‌ای جای تامل دارد. این استیضاح پنج ماه است به جریان افتاده است. من چهار بار در کمیسیون عمران حاضر شدم و هر بار پاسخ‌های من برای استیضاح کنندگان قانع کننده بود و استیضاح از دستور کار خارج می‌شد ولی دوباره عده‌ای امضا جمع می‌کردند و من به کمیسیون عمران می‌آمدم. این کار چهار بار تکرار شد.

وی با اشاره به سابقه بيش از ۵ ماهه روند استيضاحش افزود: وزارت راه و شهرسازي ۵۶ هزار کارمند دارد و دهها هزار پيمانکار و مشاور با ما در ارتباطند اما اجازه ندادم سايه استيضاح و ترديد در همکارانم تاثير ايجاد کند.

وزير راه و شهرسازي گفت: آخرين اقدام ما بر پايه نخستين همايش بين المللي براي جلب سرمايه ايرانيان و خارجي ها بود که ۱۲۱ طرح بزرگ با ۲۵ ميليارد يورو سرمايه گذاري عرضه شد.

وي در بخش ديگري از سخنانش با تاکيد بر اهميت رويکرد راهبردي در چارچوب اقتصاد مقاومتي افزود: وزارت راه وشهرسازي جزو نخستين وزارتخانه هايي است که براي بيانات مقام معظم رهبري در اين زمينه برنامه عملیاتی، نقشه راه و روش اجرا ارائه کرده است.

آخوندي توجه به تعهدات در تکميل مسکن مهر و مبارزه بنيادين با فساد را از ديگر رويکردهاي مهم اين وزارتخانه برشمرد و گفت: قيمت نفت از ۱۰۶ دلار در هر بشکه به ۴۲ دلارکاهش يافته است و ما با کاهش ۶۰ درصدي درآمدهاي نفتي در تنگناي مالي کم نظيري در تاريخ کشور مواجهيم؛ به نحوي که از بودجه ۶۰۰۰ ميليارد توماني امسال حمل ونقل کمتر از هزار ميليارد تومان اختصاص يافته است.

وی ادامه داد: کل قدرت وام دهي بانک هاي کشور به کمتر از ۱۰ درصد توليد ناخالص ملي کاهش يافته است و کل تسهيلاتي که در بانکهاي کشور پرداخت مي شود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان است. حداکثر ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از اين رقم تسهيلات جديد است که به بخش هاي صنعت، خدمات، کشاورزي، مسکن و ديگر بخش ها داده مي شود.

وزير راه و شهرسازي گفت: ما ماموريت بسيار بزرگي براي خروج از رکود، توسعه کشور و رشد بالاي ۸ درصد داريم که مردم و مقام معظم رهبري انتظار دارند که براي تحقق اين هدف بايد همدل و همزبان باشيم. در همين شرايط سخت توانستيم چندين هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد کنيم، بدون اینکه به منابع دولتي متکي باشيم که افتخار بزرگي براي وزارتخانه راه و شهرسازي، دولت و مجلس است.

آخوندی با اشاره به وعده‌های خود درباره حفظ حقوق شهروندی اظهار داشت: شما ملاحظه می‌کنید که شفافیت، صداقت و مبارزه با فساد را به شکل گسترده همواره پیگیری کردیم ضمن آنکه درباره مسکن مهر به تفضیل گزارش خواهم داد و اینکه چگونه به تعهدات خود در این بخش عمل کرده‌ایم و خواهیم کرد.

وی به مبارزه با فساد اقتصادی در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: مبارزه با فساد بارها و بارها از سوی رهبر معظم انقلاب بیان شد و علاوه بر این خواسته شما نمایندگان مجلس نیز است. با توجه به اینکه در وزارت راه و شهرسازی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان قرارداد وجود دارد بنابراین مبارزه با فساد در وزارتخانه بنیادی خواهد بود.

آخوندی به اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی و به وضعیت فعلی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: قیمت نفت بشکه‌ای ۱۰۶ دلاری به ۴۲ دلار کاهش یافت به طوریکه درآمدهای نفتی کشور ۶۰ درصد تنزل پیدا کرد. برای همه شما نمایندگان محترم کاملا محسوس است و با رگ و پوست خود تنگناهای مالی را حس می‌کنید چراکه بودجه را خود شما در مجلس شورای اسلامی تصویب کردید و می‌دانید در طول تاریخ با چه تنگنای مالی کم نظیری مواجه هستیم و می‌دانید وضعیت تحقق اعتبارات عمرانی چگونه بوده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سرمایه‌گذاری چندین هزار میلیارد تومانی در حوزه‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی بدون توسل به بودجه‌های دولتی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره به اقتصاد مقاومتی تأکید کردند که خروج از اتکای به نفت و اتکا به توان اقتصادی مردم و بخش خصوصی داخلی و خارجی جان مایه اصلی این فرمایشات است. رهبر معظم انقلاب دو رویکرد درون‌زای برون‌گرا را مطرح کردند.

آخوندی ادامه داد: مفهوم درون‌گرا به معنای آن است که بهره‌برداری حداکثری از تمام ظرفیت‌های اقتصادی ایران داشته باشیم و اینکه از عواملی که منجر به شوک‌های اقتصادی می‌شود خودداری کنیم و به دنبال ثبات اقتصادی ملی متکی به سرمایه‌های مردم هستیم. مفهوم برون‌گرا نیز به معنای آن است که باید از ظرفیت‌های بازار جهانی استفاده کنیم تا هم سهم خود را از این بخش افزایش دهیم و هم منافع کشور را تأمین کنیم.

وی افزود: تمام این حرف‌ها را که خلاصه کنیم سه برنامه ملی ارتقای بهره وری، برنامه ملی توسعه صادرات و برنامه ملی قطع وابستگی به بودجه نفت در وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ اینکه بتوانیم به تمام شبکه راه‌های آسیایی وصل شویم باید تمام پایانه‌های مرزی ایران را بازسازی کنیم که در جهت نوسازی این پایانه‌ها اقدامات جدی صورت گرفت به طوری‌که در پایانه‌های مرزی استان کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و سایر استان‌ها مشکلات ورود و خروج مرزها را برطرف و به رغم تنگناهای مالی اکثر پایانه‌ها را مکانیزه کردیم و زمان توقف کامیون‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافت.

آخوندی با اشاره به دسترسی به آب‌های آزاد در جنوب و شمال و بنادر توسعه یافته گفت: بندر شهید بهشتی در چابهار به رغم اینکه اعتبارات آن صفر است اما با سرعت بسیار بالا در حال ساخت و ساز هستیم علاوه بر این راه آهن چابهار به سمت بیرجند در دست احداث و یک خط شمال-جنوب در منطقه شرق ایران در حال ساخت است که اجرای این پروژه می‌تواند در توسعه منطقه شرق کمک شایانی کند.

وی افزود: نمایندگان استان هرمزگان نیز مشاهده می‌کنند که در همین شرایط مالی چگونه فاز دو و سه بندر شهید رجایی در حال توسعه است و نمایندگان استان خوزستان نیز مطلع هستند که طرح‌های توسعه بنادر جنوب و بندر امام خمینی (ره) در حال اجرا است علاوه بر این نمایندگان شمال کشور مشاهده می کنند که بندر امیرآباد در این منطقه را آباد کردیم در حالیکه ظرفیت بندر انزلی نیز حدود یک ماه پیش توسعه یافت. همچنین بنادر شمال ایران مورد توجه جدی قرار گرفته است این برنامه‌ها همان فرامین رهبر معظم انقلاب است.

وی ادامه داد: ما تظاهر به اقدام نمی‌کنیم و برنامه واقعی ارائه می‌دهیم در بخش استفاده از وضعیت موجود در حوزه صنعت هوانوردی نیز باید گفت در حال حاضر ۶۷ فرودگاه در کشور وجود دارد که ۵۴ فرودگاه فعال است.

آخوندی با بیان اینکه نمایندگان مجلس می دانند که صنعت هوانوردی صنعتی بود که بیشترین آسیب را از تحریم‌ها در بخش‌های ناوبری، ناوگان و فرودگاه‌ها متحمل شد گفت: بیش از یازده سال است که در بخش توسعه سیستم‌های ناوبری هیچ سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است؛ آیا می‌دانید بیش از ۴۰ سال است که پرترددترین فرودگاه کشور یعنی فرودگاه مهرآباد نوسازی نشده است؟ علاوه بر این همانطور که مشاهده می‌کنید وضعیت فرودگاه بین‌المللی در شأن مسافران نیست.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه میانگین عمر ناوگان هوایی حمل و نقل کشور ۲۲ سال است، ادامه داد: در همین فرودگاه مهرآباد تمام کنترل‌های غیرضرور حذف شد و به دلیل کاهش توقف مسافر این اقدام صورت گرفت. در تاکسی وی این فرودگاه ۷۰ سانت بتن‌ریزی شد و برای اولین بار چند ۱۰ محل پارک هواپیما در این فرودگاه ایجاد کردیم.

وی با بیان اینکه عملیات نوسازی باند ۲۹ راست این فرودگاه که بیش از ۴۰ سال نوسازی نشده بود انجام شد و باند ۲۹ چپ را نیز به زودی نوسازی خواهیم کرد. در حال حاضر برای نوسازی سیستم ناوبری فرودگاه‌های کشور که ۱۱ سال در این بخش سرمایه‌گذاری نشده بود ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری جدید در دستورکار است.

آخوندی گفت: بعد از اتفاقات سال گذشته در منطقه اوکراین پروازهای‌ عبوری از این منطقه به فضای ایران منتقل شد و میزان پروازهای عبوری از حدود ۵۰۰ هواپیما در شبانه‌روز به بیش از هزار هواپیما افزایش یافت. این حجم از عبور از هواپیما نیازمند چه سیستم‌های ناوبری است؟

وزیر راه و شهرسازی افزود: برای فرودگاه بین‌المللی امام که بیش از ظرفیت خود فعالیت می‌کند عملیات اجرایی ترمینال ۲ این فرودگاه با عنوان ترمینال سلام که برگرفته از سلام الهی است آغاز شد و تا ۱۰ ماه دیگر به بهره برداری می‌رسد اما در حضور معاون اول رئیس جمهور و برای اولین بار از این تریبون اعلام می‌کنم که عملیات اجرایی این ترمینال از فروردین امسال بدون اعتبارات دولتی و با اتکا به سرمایه‌های داخلی در حال انجام است و در تابستان سال ۹۵ به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در خصوص پروژه مسکن مهر، اظهارداشت: ما پس از تامین آب و برق آن را تحویل می دهیم و نمی خواهیم که مردم را مسخره کنیم چرا که متعهد به تکمیل زیرساخت های مسکن مهر هستیم.

آخوندی با بیان اینکه منظور من این بوده است که نباید برنامه ای را در سطح ملی شروع کرد بدون آنکه به فکر زیرساخت ها و مسایل روبنایی نباشیم، گفت: از جهت تعهد به ساکنان به مسکن مهر عرض کردم که به تک تک خریداران متعهد هستم و تلاش را به کار می برم تا همه امکانات را فراهم کنم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ساخت مدارس در سایت های مسکن مهر، گفت: در مورد نظام مهندسی ساختمان هم کار بزرگی برای مبارزه با فساد انجام شد چراکه عده ای در وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری ها فعالیت می کردند و از سوی دیگر در سازمان نظام مهندسی ساختمان هم حضور داشتند و در واقع خودشان امضای خود را تایید می کردند.

وی با تاکید بر اینکه ابلاغیه عدم حضور دو شغله ها در سازمان نظام مهندسی ساختمان با استقبال زیاد مردم مواجه شد، اظهار داشت: نمایندگان زیادی هم از من تشکر کردند بابت کاری که برای مبارزه با فساد در سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام دادیم چرا که ما برای خوشنامی و اعتبار مهندسان باید تلاش کنیم.

آخوندی افزود: چرا باید به مهندسان امضافروش گفته شود وقتی عده محدودی اسم مهندسان را بد می کنند بنابراین این ابلاغیه، درست و پسندیده بود و دیوان عدالت اداری هم این اقدام ما را تایید کرد.