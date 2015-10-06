یک فوریت طرح ابقا شرکت شهروند تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران درباره دلایل یک فوریت بررسی این طرح که به امضای ۱۷ نفر از اعضای شورای شهر رسیده بود توضیح داد: ادامه فعالیت شرکت شهروند در شهر تهران به منظور ارائه خدمات به شهروندان محترم و تنظیم و تعدیل بازار مواد غذایی و مصرفی ضروری است.

وی با اشاره به اینکه بودجه شرکت شهروند بعد از چهار سال در بودجه سال ۹۴ بررسی شده؛ تاکید کرد: اگر قرار بود امروز شرکت شهروند تاسیس شود ممکن بود با مخالفت شورا مواجه شوند اما در حال حاضر این شرکت برای شهرداری تهران آورده گران بهایی است و باید این آورده را برای شهر تهران حفظ کنیم.

دبیر اضافه کرد:‌ در زمان بررسی بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران در بهمن ماه سال گذشته با تحلیل های اقتصادی انجام شده به این نتیجه رسیدیم که شهروند به عنوان یک بنگاه اقتصادی می تواند بخشی از درآمدهای پایدار شهرداری تهران را تامین کند. البته درآمد این شرکت نه از راه گران فروشی بلکه از راه سود فروش در حجم بالا است.

به گفته وی، شرکت شهروند ۳۱ شعبه و بیش از هزار میلیارد تومان در سال درآمد دارد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در این باره گفت:‌ در حال حاضر شهروند بیش از ۴۰ میلیارد تومان سود سالیانه دارد که بعد از تصویب احیای این شرکت برنامه توسعه شهروند در شورا بررسی می شود تا از راه افزایش میزان فروش سود سالیانه شرکت بیشتر شده و درآمد پایدار شهرداری تهران افزایش پیدا کند.

دبیر افزود:‌ همانطور که در تبصره های بودجه سال ۹۴ شرکت های وابسته به شهرداری تهران درج شده است شرکت شهروند باید بخشی از سود خود را بعد از توسعه به شهرداری تهران برگرداند. بر این اساس اگر شهرداری تهران از طریق شهروند درآمد داشته باشد بهتر از این است که مازاد تراکم را بفروشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا همچنین تاکید کرد: این شرکت در عملی شدن وظایف و تکالیف در نظر گرفته شده در ماده ۴۸ برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در خصوص توزیع مناسب مواد مصرفی از طریق فروشگاه های شهروند و تنسیق و تسهیل فعالیت شرکت در چهارچوب بودجه شرکت؛ تخصیصی در بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران موثر خواهد بود.

به گفته وی، در متن پیشنهادی این طرح آمده است: با عنایت به تکالیف مقرر در ماده ۴۸ برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران علی الخصوص بند «خ» و «د» آن و ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه های شهروند به منظور عرضه محصولات غذایی سالم و ارگانیک و سایر محصولات و نیازمندی های شهروندان تهرانی و تعادل بخشی به بازار از طریق عرضه مستقیم کالا و محصولات و تولیدات داخلی و کاهش حاشیه سود بند یکم قسمت «ب» مصوبه ساماندهی سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۱۸۸/۱۹۹۷۳ مورخ ۸۷/۱۲/۱۳ حذف شده و با ابقا و ادامه فعالیت شرکت خدماتی شهروند موافقت می شود.

در ادامه این روند احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در مخالفت با یک فوریت این طرح تصریح کرد: انحلال یا واگذاری شرکت شهروند مصوبه شورا در سال ۸۷ بوده سئوال من این است که چرا شهرداری تهران در این مدت این مصوبه را عملیاتی نکرده است؟‌

وی با تاکید بر اینکه من با نخود لوبیا فروشی شهرداری به شدت مخالفم، اظهار داشت:‌ شهروند در شان شهرداری نیست و این یک رفتار شبه دولتی است. من ضمن ادای احترام به فرمایشات آقای دبیر معتقدم اگر فروشگاه شهروند را اجاره دهید چندین برابر درآمدی که امروز از محل فروشگاه شهروند درآمد دارید برای شهرداری درآمد خواهید داشت بدون اینکه با انتقادات مردم مواجه باشید.

سپس رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورا به عنوان موافق با احیای شهروند بیان داشت:‌ این شرکت قرار بوده از مجموعه شرکت ها حذف شود بنابراین تا کنون قابلیت رصد نداشته است. اما الان زمان رسیدگی به این موضوع است و بهتر است زمان را برای رسیدگی به گزارش حسابرس از دست ندهیم.

مهدی تندگویان هم که مخالف احیا شهروند بود، گفت: شهروند نمی تواند محلی برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری تهران باشد. چرا که اگر به این شرکت به عنوان بنگاه درآمد زا نگاه کنیم این نگاه با انجام کار خدماتی مغایر است.

وی اضافه کرد: زمانی می توانیم بگوییم شهروند سودزا است که گزارشی از امکان سنجی شهروند داشته باشیم. من معتقدم شهروند از پتانسیلی که دارد بسیار عقب است و به دلیل واسطه گری از سودی که می تواند داشته باشد بسیار عقب تر است. ما به سود کمی که این شرکت دارد خودمان را قانع کرده ایم. در حالی که اگر به بخش خصوصی واگذار شودمی تواند درآمد بهتری داشته باشد.

احمد حکیمی پور وجود شرکت شهروند را وظیفه ذاتی شهرداری و شورا دانست و گفت:‌ در قانون شهرداری آمده است مراقبت و اهتمام کامل بر روی اجناس نسبت به ارزانی کالا ها و اجناس مورد نیاز برای مردم شهر جزو وظایف مدیریت شهری است و شهروند برای کمک به تنظیم بازار ایجاد شده است. درقانون شورای شهر هم این موضوع تاکید شده است. میادین میوه و تره بار نیز برای سوددهی نیستند و درست به همین منظور تشکیل شده اند.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در خصوص دلیل اجرا نشدن این مصوبه از سال ۸۷ تا کنون توضیح داد:‌ از آن سال تاکنون کسی نتوانسته همه شهروند را به صورت یک جا اجاره یا خریداری کند. در عین حال برخی از زمین های شهروند متعلق به شهرداری است و برخی از زمین ها مشکل مالکیت دارد و هنوز به نام شهرداری نشده است. بنابراین عملیاتی نشدن این مصوبه به دلیل مشکلات قانونی بوده است.

وی ادامه داد: شهروند فواید دیگری نیز داشته است. مثلا در موارد گرانی ارزاق عمومی وزیر بازرگانی از ما خواست برای توزیع عادلانه اجناس کمک کنیم که این هم جزو وظایف شهرداری بود و در زمان خود انجام شد.

ادبی مدیرعامل شهروند هم در سخنان کوتاهی از عملکرد این شرکت در مواقع و شرایط بحرانی دفاع کرد و گفت:‌ همانطور که به زیرساخت های شهروندی نیاز هست شهروند برای مواقع بحرانی یک نیاز اساسی شهر تهران است.

محسن سرخو عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به یکی از آیتم های برنامه ۵ ساله در خصوص ترافیک و حمل و نقل شهر تهران و سیستم مدیریت سفرهای درون شهری اظهار داشت:‌ در بخش مدیریت سفرها کاهش سفرها بر عهده شهروند گذاشته شده که سفرهای مجازی را در شهر تهران ساماندهی کند.

در پایان یک فوریت این طرح با ۲۲ رای به تصویب رسید.