جشنواره فیلم «یاس» جان یک جوان را نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته در طول برگزاری دومین جشنواره فیلم «یاس» به مسئولان برگزاری این جشنواره خبرداده شد که به زودی حکم اعدام یک جوان ۱۸ ساله اجرا می شود و او برای رهایی از این حکم نیازمند پرداخت دیه ۴۰۰ میلیون تومانی است.

با مشورت حسین مسافرآستانه دبیر دومین جشنواره فیلم «یاس» و حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی تصمیم گرفته شد تا با همکاری و همراهی سینماگران شرایطی فراهم شود تا دیه مورد نظر برای نجات جان این جوان تامین شود.

در همین راستا با پیگیری دبیرخانه جشنواره فیلم «یاس» و سازمان سینمایی و همکاری هنرمندان مبلغ دیه ۴۰۰ میلیون تومانی برای نجات جان جوان مورد نظر از چوبه اعدام جمع آوری شد. طی روزهای گذشته و بعد از یک سال، خبرداده شد که مبلغ مورد نظر به خانواده قربانی پرداخته شده و رضایت آن ها برای صرف نظر از اجرای حکم اعدام گرفته شده است.