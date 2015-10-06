به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، هوشمند صفایی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۱۹ تعاونی بانوان در استان با ۱۳۲ عضو و ۸۵۰ میلیون ریال سرمایه و اشتغال‌زایی ۲۱۷ نفر ثبت و تشکیل شده است.

وی افزود: شهرستان‌های اندیمشک و ایذه هر کدام با چهار تعاونی بانوان، بیشترین آمار تشکیل تعاونی‌های بانوان را به خود اختصاص داده‌اند.

صفایی اظهار کرد:‌ بیشترین تعداد تعاونی‌های بانوان ثبت شده در ۶ ماه نخست سال جاری مربوط به گرایش صنعتی (نساجی چرم و پوشاک) با هشت تعاونی است که ۱۴۲ فرصت شغلی ایجاد کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در پایان گفت: تشکیل تعاونی توسط بانوان علاوه بر ایجاد امکان دسترسی به منابع تولید و افزایش درآمد خود و خانواده‌هایشان، مشارکت آنها را در فعالیت جمعی در پی خواهد داشت و امکان افزایش بهره‌وری کمی و کیفی این افراد را فراهم می‌کند و موجب ارج نهادن به کرامت انسانی در عرصه فعالیت‌های اجتماعی می‌شود.