برنامه دیدارهای روز دوم مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان با حضور ۱۱ تیم خارجی و ۴ تیم داخلی روزهای ۵ و ۶ آذرماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

برنامه مسابقات صبح روز دوم که از امروز جمعه آغاز شده به شرح زیر است:

دیدارها برای مشخص شدن تیم های حاضر برای مسابقات پنجم تا دهم:



* مجارستان – شهرداری همدان

* برزیل- بلغارستان

* ستارگان ساری- مغولستان

* گرجستان- آذربایجان

دیدارهای نیمه نهایی برای مشخص شدن تیم ها حاضر در دیدار فینال و رده بندی:



* بیمه رازی – کفایتی مشهد

* تایتان مرکوری آمریکا- تاشیر ارمنستان



رقابت های رده بندی و فینال ساعت ۱۶ امروز (جمعه) برگزار می شود.