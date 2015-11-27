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۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۸

کشتی جام باشگاه های جهان - تهران؛

برنامه دیدارهای روز دوم مشخص شد

برنامه دیدارهای روز دوم مشخص شد

برنامه دیدارهای مسابقات صبح روز دوم رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه جهانی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان با حضور ۱۱ تیم خارجی و ۴ تیم داخلی روزهای ۵ و ۶ آذرماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.
برنامه مسابقات صبح روز دوم که از امروز جمعه آغاز شده به شرح زیر است:
دیدارها برای مشخص شدن تیم های حاضر برای مسابقات پنجم تا دهم:

* مجارستان – شهرداری همدان
* برزیل- بلغارستان
* ستارگان ساری- مغولستان
* گرجستان- آذربایجان
دیدارهای نیمه نهایی برای مشخص شدن تیم ها حاضر در دیدار فینال و رده بندی:

* بیمه رازی – کفایتی مشهد
* تایتان مرکوری آمریکا- تاشیر ارمنستان

رقابت های رده بندی و فینال ساعت ۱۶ امروز (جمعه) برگزار می شود.

کد مطلب 2933421

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