به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای نخستین یادواره شعر امام موسی صدر صبح امروز در حوزه هنری و با حضور نمایندگانی از حوزه هنری و دفتر نشر فرهنگ اسلامی و نیز موسسه امام موسی صدر برگزار شد.

در این نشست خبری علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در سخنانی اظهار داشت: ما سال گذشته و در قالب برنامه‌های دفتر ادبیات بیداری حوزه هنری، برنامه‌ای برای گرامیداشت شهید نواب صفوی برگزار کردیم که کتاب آثار برگزیده آن شامل ۵۰ قطعه شعر در وصف شهید نواب نیز چاپ شد. ویژگی این همایش محصول‌محور بودنش بود و اینکه نسل جوان و شاعرانی که نتوانسته‌اند شخصت شهید نواب را از نزدیک درک کنند، بتوانند درباره او به آفرینش ادبی بپردازند.

وی ادامه داد: جشنواره شعر امام موسی صدر نیز با همین ویژگی شکل گرفت و برایش فراخوان صادر شد و کتابی نیز با عنوان «شرح صدر» شامل ۱۳۲ اثر برگزیده از این جشنواره مهیا و آماده انتشار شد که پس از رونمایی در این مراسم برای چاپ و انتشار به دفتر نشر فرهنگ اسلامی فرستاده خواهد شد.

قروه افزود: شخصیت امام موسی صدر دارای وجوه ادبی قابل اعتنایی است. او در برهه‌ای تاریخی که انقلاب ادبی نیما رخ داد؛ این شاعر را درک کرد و از کنارش ساده نگذشت. در همان دوران او با جلال‌آل‌احمد نیز مراوده داشته و در خاطرات نیما و جلال از او یاد می‌شود. امام صدر همچنین در میان نویسندگان خارج از ایران نیز حضوری جدی داشت و با آنها به تعامل می‌پرداخت.

وی ادامه داد: در این همایش نکوداشت، اشعاری از شاعران غیر ایرانی کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، هند و روسیه نیز حضور داشته و در کنار شعرخوانی، از برخی از آنها تجلیل نیز خواهد شد.

به گفته قزوه در این مراسم که عصر روز شنبه ۱۸ مهر از ساعت ۱۶ در حوزه هنری برگزار می‌شود ۶ شاعر غیر ایرانی، 8 تن از شاعران ایرانی شناخته شده و ۶ شاعر جوان که در این زمینه به سرایش شعر پرداخته‌اند تجلیل خواهند شد.

وی همچنین سید عبدالحمید ضیایی، وحیده افضلی و سیده تکتم حسینی را به عنوان داوران این همایش معرفی کرد.

محمدحسن زورق نمناینده دفتر نشر فرهنگ اسلامی نیز در این نشست خبری در سخنانی خاندان صدر و زندگی آن را خاندانی ساعی در راه معرفی حقیقت اسلام معرفی کرد و گفت: این خاندان از زمان امام موسی کاظم(ع) تا به امروز نسل به نسل همه از علمای دین بوده و در راه اسلام شهید شده‌اند.

وی افزود: امام صدر در دوره حضورشان در لبنان فعالیت‌هایی داشت که همه را مبهوت خود کرده بود. تصویری که او از اسلام به نمایش می‌گذاشت تصویری بود که فطرت همه آدمیان آن را مطلوب می‌دانست و لذا اگر امروز می‌بینیم که اسلام با چنین جذابیتی مواجه نیست به دلیل شیوه غلطی است که ما در معرفی‌ آن داشته‌ایم.