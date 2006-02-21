سازمان محيط زيست به افراد فاقد صلاحيت مجوز شكار مي دهد

يك كارشناس محيط زيست در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اكثر افرادي كه در شكارگاهها مباردت به شكار مي كنند شكارچيان غير مجاز هستند كه مجوز لازم و پروانه حمل سلاح را ندارد و اين امر نشات گرفته از نظارت و كنترل ضعيف سازمان حفاظت محيط زيست است.

اسرافيل شفيع زاده افزود: افزايش شكارها در مناطقي خاص باعث نابودي گونه هاي وحشي بسياري شده و در صورتي كه سازمان محيط زيست فكر اساسي در اين خصوص نداشته باشد در سالهاي آينده شاهد آسيب جدي بر محيط زيست خواهيم بود.

وي با تاكيد بر اينكه بايد تعداد پروانه ها و مجوزهاي شكار به شدت كنترل شود تصريح كرد: سازمان حفاظت محيط زيست بايد نحوه فعاليت شكارچيان را در فصل شكار كنترل كند كه اين امر متاسفانه صورت نمي گيرد.

شفيع زاده خاطر نشان كرد: شكارچيان در مهلت قانوني خود فقط بايستي مبادرت به شكار يك نوع حيوان كنند اما به دليل عدم كنترل اين امر از سوي شكارچيان رعايت نمي شود و بيش از حد تعيين شده مبادرت به شكار مي كنند.

وي گفت: امروزه مجوز شكار به افرادي كه قدرت اقتصادي و نفوذ بالاتري دارند اعطا مي شود و به طور كلي نظام عادلانه اي در خصوص اعطاي مجوز شكار حاكم نيست.