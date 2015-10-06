به گزارش خبرنگار مهر، حمید کهرام پیش از ظهر امروز سهشنبه در نشست مطبوعاتی با اهالی رسانه که در موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی برگزار شد، از انتقال تکنولوژی تولید واکسن تب برفکی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: این امر را از اقدامات این موسسه در راستای همکاری با بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: به این ترتیب مسئولیت تولید واکسن تب برفکیِ شرکت روناک به مدت چند سال بر عهده موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی است و این موسسه در این راستا تیم خود را به مهاباد اعزام میکند.
رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی یادآور شد: امکاناتی که در مهاباد برای تولید واکسن یادشده فراهم شده، از بهترین امکانات دنیا است و این واکسن به منظور مصرف داخلی و صادرات تولید میشود.
کهرام گفت: ظرفیت تولید این واکسن ۱۰۰ میلیون دوز در سال است که بخش عمده آن صادر میشود و بقیه به مصرف داخلی میرسد ضمن اینکه تولید واکسن تب برفکی سودآوری قابل توجهی خواهد داشت.
وی افزود: تولید این واکسن بیشتر از اینکه به مواد مصرفی وابسته باشد، به تکنولوژی وابسته است که این امر، سودآور بودن تولید این واکسن را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
به شرکت روناک برای تامین نیاز داخلی و صادرات این واکسن کمک میکنیم
کهرام در بخش دیگری از سخنان خود نیز ادامه داد: هرچه میزان تولید واکسن یادشده در شرکت روناک افزایش یابد، میزان تولید آن در این موسسه را کاهش میدهیم ضمن اینکه در خصوص این واکسن برای تامین نیاز داخلی و صادرات نیز به این شرکت کمک میکنیم.
رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی یادآور شد: کنترل کیفی نیز در خصوص این واکسن دنبال میشود ضمن اینکه فضای همکاری موسسه رازی با بخش خصوصی گستردهتر میشود.
وی افزود: این موسسه امکانات مورد نیاز برای تولیدات بیولوژیک را در اختیار شرکتهای دانشبنیان مربوطه قرار میدهد که این امر در راستای گسترش همکاری و تعامل با بخش خصوصی انجام میشود.
کمبودی در خصوص واکسن طاعون نشخوارکنندگان نداریم
کهرام در خصوص واکسن طاعون نشخوارکنندگان نیز گفت: تولید این واکسن توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی افزایش قابل توجهی داشته و در شش ماهه اول امسال ۱۵ میلیون دوز تولید شده است.
رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ادامه داد: موسسه رازی در سال ۹۲، دو میلیون دوز از این واکسن را تولید کرده بود و تولید آن در سال ۹۳، ده میلیون دوز بوده است.
وی افزود: متاسفانه برخی بخش ها اظهاراتی در خصوص کمبود این واکسن در کشور داشتهاند درحالی که این واکسن به اندازه کافی در موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی تولید میشود.
تولید واکسن قانقاریا به روش فرمانتوری بر کیفیت و ظرفیت تولید میافزاید
کهرام در ادامه سخنان خود نیز در خصوص واکسن قانقاریا گفت: تولید این واکسن به روش فرمانتوری در مورد گوسفندان موجب افزایش کیفیت تولید آن میشود و این روش بر ظرفیت تولید این واکسن نیز به میزان قابل توجهی میافزاید.
رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ادامه داد: تولید این واکسن به روش یادشده از سوی این موسسه دنبال و پروانه مورد نیاز گرفته شده ضمن اینکه قانقاریا در مورد گوسفندان یک بیماری کُشنده است.
وی تولید واکسن نیوکاسل مقاوم به گرما را از دیگر برنامههای این موسسه دانست و افزود: این بیماری به مزارع نیز سرایت میکند که این امر ضرورت تولید واکسن یادشده را افزایش میدهد.
کهرام یادآور شد: بسیاری از منازل روستایی طیور نگهداری میکنند که لازم است بیماری یادشده در خصوص طیور این منازل نیز کنترل شود.
رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی گفت: مجوز لازم برای تولید واکسن کلون که تا کنون وارداتی بوده، گرفته شده است.
وی همچنین بر ضرورت تجاریسازی محصولات تولیدشده در موسسه واکسن و سرمسازی رازی تاکید کرد و از تلاش این موسسه در این راستا خبر داد.
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