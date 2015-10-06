هدف از برگزاری دیدارهای تدارکاتی افزایش آمادگی بازیکنان است

علی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم اصفهانی و برنامه‌های سبزپوشان اصفهان اظهار داشت: ذوب‌آهن پنجشنبه گذشته بعد از چهار روز تمرینات خود را در اصفهان آغاز کرد و روزهایی نیز تمرین با وزنه انجام می‌داد، برنامه‌های این تیم اصفهانی برای افزایش آمادگی بازیکنان است.

وی با بیان اینکه بازیکنان برنامه‌های مختلف را مد نظر قرار داده‌اند، افزود: بازیکنان تیم ما در بعضی روزها راهی سالن وزنه می‌شدند و در روزهای دیگر، تمرینات توپی انجام می دادند.

سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان بیان داشت: روز گذشته با تیم امید نساجی که چند بازیکن از تیم بزرگسالان نساجی را نیز در خود داشت بازی کردیم و هدف ما از برگزاری این مسابقات، افزایش آمادگی بازیکنان و حضور در شرایط بازی است.

وی درباره دیگر دیدارهای تدارکاتی تیم اصفهانی افزود: قرار است روز جمعه هم با تیم دسته اولی گیتی‌پسند اصفهان یک بازی تدارکاتی برگزار کنیم و قرار است در این بازی نیز بر آمادگی بازیکنان خود بیافزاییم تا پیش از دیدار با سایپا آماده شویم.

شجاعی تصریح کرد: ما در هفته‌های گذشته تمرینات خوبی پشت سر گذاشته‌ایم و شرایط ما در بازی روز گذشته خوب بود زیرا در هفته‌های گذشته تمرینات ما خوب بوده است.

وی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم برای بازی آینده با سایپا هم آماده شده و در شرایط ایده‌آل مسابقات قرار گیریم.