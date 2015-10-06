به‌ گزارش خبرنگار مهر، پس از اظهار تمایل شرکت‌های آلمانی و ایتالیایی برای احداث نیروگاه برق در ایران، دور جدید مذاکرات با شرکت‌های بزرگ نیروگاه ساز کره جنوبی به منظور توسعه همکاری‌های دو جانبه در صنایع برق ایران در دوران پسا تحریم آغاز شد.

بر این اساس مذاکرات مسئولان وزارت نیرو با نمایندگان شرکت های اگزیم ‌بانک، هیوندایی، توسان و LSLC کره جنوبی صبح امروز در تهران برگزار شد.

مهمترین محور پیشنهادی برقی ایران به شرکت های نیروگاه ساز کره جنوبی، صادرات بخشی از برق تولیدی در ایران به کشورهای همسایه اعلام شده به طوری که دولت مجوز صادرات برق تولیدی توسط شرکت‌های خارجی به کشورهای همسایه را صادر کرده است.

علیرضا دائمی امروز در نشست مشترک با نمایندگان شرکت های کره ای با بیان اینکه دولت ایران شرایط و تسهیلات بسیار مناسبی از جمله خرید تضمین برق و امکان صادرات بخشی از برق تولیدی به کشورهای همسیه ایران را برای سرمایه‌گذاران نیروگاه ساز پیش بینی کرده است، گفت: انجام پروژه‌های مشترک در کشور‌های ثالث بخشی از این توافق می‌تواند باشد، چرا که ایران هم اکنون امکان مناسبی برای اجرای طرح‌های مختلف در کشورهای همسایه همچون ترکمنستان و تاجیکستان دارد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با اعلام اینکه همکاری‌های بین‌المللی برای ایران جزو ضرورت ها است، تصریح کرد: هم ‌اکنون ۸۰ پروژه بزرگ توسط شرکت‌های ایرانی در کشورهای مختلف جهان در حال انجام است و این زمینه خوبی است که طرحی جدید را با مشارکت شرکت‌های کره‌ای آغاز کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه دولت ‌ایران برای گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار داشت: ایران به دلیل موقعیت جغرافیای ویژه ظرفیت بسیار بالایی در زمینه انرژی‌های بادی و خورشیدی دارد و دانش وفناوری کره‌ای‌ها می‌تواند در این زمینه کارساز باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که کره‌ای‌ها در زمینه خودروسازی حضور موفقی در ایران داشته‌اند، در صنعت آب و برق نیز حضور پررنگی داشته باشند.