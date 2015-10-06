فیلم سینمایی محمد رسول الله در اهر اکران می شود

اکبر فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فیلم محمد رسول‌الله به کارگردانی مجید مجیدی که پرهزینه‌ترین وبرترین فیلم تاریخ سینمای ایران محسوب می‌شود و در سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر برای اولین بار اکران شد، به ‌زودی در شهر اهر نیز به روی پرده سینما خواهد رفت.

وی در ادامه افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته با موسسه فرهنگی نور تهران و امضاء تفاهم‌نامه در این خصوص، فیلم محمد رسول‌الله به کارگردانی مجید مجیدی خریداری شده و در این شهر اکران می‌شود.

شهردار اهر زمان احتمالی آغاز اکران این فیلم از 20 مهر 94 در دو سانس از ساعت 17 و 20 عنوان و تصریح کرد: بهای بلیت فیلم محمد رسول الله طبق تعرفه سراسری 40 هزار ریال است که در صورت هماهنگی با ادارات، نهادها و مدارس، با تخفیف 50 درصدی در اختیار درخواست‌ کنندگان قرارد داده خواهد شد.