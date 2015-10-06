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۱۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۵۰

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خبر داد:

دستگیری بدهکار ميلياردی بانکی در کرمانشاه

دستگیری بدهکار ميلياردی بانکی در کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگيری يکی از بدهکاران بانکی که بيش از ۳۷۰ ميليارد ریال کلاهبرداری کرده بود در کرمانشاه خبر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی اظهار داشت: نیروی انتظامی در راستای وظایف و رسالت ذاتی خود و اجرای فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخورد با مفاسد اقتصادی و بستر سازی برای ایجاد فعالیت های اقتصادی سالم و امن و تحقق عملی شعار مبارزه با فساد اقتصادی و مالی با همکاری و صدور حکم قضائی، یکی از بزرگ ترین بدهکاران کلان سیستم بانکی استان را دستگیر و روانه زندان کرد.

سردار امان اللهی ادامه داد: در پی شکایت یکی از بانک های استان کرمانشاه مبنی بر کلاهبرداری میلیاردی، تیم ویژه ای از کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای دستگیری متهم آغاز کردند.

وی ادامه داد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد، متهم به بهانه راه اندازی کارخانه و کارآفرینی در سال ۱۳۹۰ از بانک ۳۷۵ میلیارد ریال وام دریافت کرده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: کارآگاهان در ادامه تحقیقات دریافتند که متهم، قطعه زمینی به متراژ ۱۴۴هزار متر مربع را در شهرک صنعتی «فرامان» کرمانشاه خریداری و با وثیقه گذاشتن زمین به ارزش ۴ میلیارد ریال به عنوان وثیقه، مبلغ وام خود را در قالب تسهیلات ریالی و ارزی دریافت کرده بود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: متهم به جای راه اندازی کارخانه و کارآفرینی با وام میلیاردی به فعالیت های غیر اقتصادی پرداخته است.

سردار امان اللهی ادامه داد: با تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی کرمانشاه و نیز اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات نامحسوس آنها، محل اختفای متهم در یکی از هتل های شهر کرمانشاه شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان گفت: شب گذشته طی یک عملیات  ضربتی، متهم دستگیر و با قرار ۱۶۰ میلیارد ریالی روانه زندان شد و به منظور جلوگیری از تضییع بیت المال، پلیس با همکاری قوه قضائیه در حال توقیف اموال متهم در شهرهای کرمانشاه و تهران است.

کد مطلب 2933556

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