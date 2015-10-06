دستگیری بدهکار ميلياردی بانکی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی اظهار داشت: نیروی انتظامی در راستای وظایف و رسالت ذاتی خود و اجرای فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخورد با مفاسد اقتصادی و بستر سازی برای ایجاد فعالیت های اقتصادی سالم و امن و تحقق عملی شعار مبارزه با فساد اقتصادی و مالی با همکاری و صدور حکم قضائی، یکی از بزرگ ترین بدهکاران کلان سیستم بانکی استان را دستگیر و روانه زندان کرد.

سردار امان اللهی ادامه داد: در پی شکایت یکی از بانک های استان کرمانشاه مبنی بر کلاهبرداری میلیاردی، تیم ویژه ای از کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای دستگیری متهم آغاز کردند.

وی ادامه داد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد، متهم به بهانه راه اندازی کارخانه و کارآفرینی در سال ۱۳۹۰ از بانک ۳۷۵ میلیارد ریال وام دریافت کرده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: کارآگاهان در ادامه تحقیقات دریافتند که متهم، قطعه زمینی به متراژ ۱۴۴هزار متر مربع را در شهرک صنعتی «فرامان» کرمانشاه خریداری و با وثیقه گذاشتن زمین به ارزش ۴ میلیارد ریال به عنوان وثیقه، مبلغ وام خود را در قالب تسهیلات ریالی و ارزی دریافت کرده بود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: متهم به جای راه اندازی کارخانه و کارآفرینی با وام میلیاردی به فعالیت های غیر اقتصادی پرداخته است.

سردار امان اللهی ادامه داد: با تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی کرمانشاه و نیز اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات نامحسوس آنها، محل اختفای متهم در یکی از هتل های شهر کرمانشاه شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان گفت: شب گذشته طی یک عملیات ضربتی، متهم دستگیر و با قرار ۱۶۰ میلیارد ریالی روانه زندان شد و به منظور جلوگیری از تضییع بیت المال، پلیس با همکاری قوه قضائیه در حال توقیف اموال متهم در شهرهای کرمانشاه و تهران است.