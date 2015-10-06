تقدیر از دست اندرکاران نیروی انتظامی برای مبارزه با قاچاق فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از دست اندرکاران نیروی انتظامی به منظور مبارزه با قاچاق فیلم با حضور حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی و مصطفی ابطحی رییس ستاد صیانت از آثار فرهنگی و هنری، حسین فرحبخش، سیدضیا هاشمی و انوشیروان نعیمی به عنوان جمعی از سینماگران همراه در مبارزه با قاچاق فیلم در سالن کوچک سازمان سینمایی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی گفت: مبارزه با قاچاق فیلم و بازگشت بخشی از گردش مالی به شبکه نمایش خانگی، به حل شدن بخشی از بحران های سینما کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به فاجعه انسانی منا گفت: در کنار تلخی حادثه غمبار منا باید به عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران افتخار کنیم و از بیانات مقام معظم رهبری درباره حادثه منا، احساس غرور کنیم. ما امنیت، ثبات و آرامش را مدیون نیروی انتظامی و تلاش سربازان گمنام امام زمان هستیم.

ایوبی خطاب به دست اندرکاران نیروی انتظامی حاضر در جمع یادآور شد: امنیتی که شما ایجاد کردید فیزیکی و روانی است. بخش های مختلف جامعه احساس امنیت روانی دارند و از حفظ ما و آبروی خود مطمئن هستند. در این بین سینما به نظام و فرهنگ خدمت کرده و امروز این سینما در حال خدمت به دنیا است و کسانی که دل در گرو معنویت دارند به سینمای ما امید دارند.

رییس سازمان سینمایی با اشاره به فعالیت ستاد صیانت از آثار فرهنگی و هنری با مدیریت مصطفی ابطحی گفت: این ستاد در سال های پیش ضعیف شده بود و شاهد بدترین دوران مبارزه با قاچاق فیلم های سینمایی بودیم. با عدم تشکیل ستاد در معاونت سینمایی، فضای امنی برای سارقان ایجاد شده بود و بخش بزرگی از سرمایه در شبکه نمایش خانگی از بین می رفت.

ایوبی ادامه داد: گیشه سینمای ایران در حدی نیست که بتواند بخش قابل توجهی از سرمایه آثار را برگرداند بنابراین بخش بزرگی از گردش مالی سینما در شبکه نمایش خانگی است و اگر این گردش مالی برگردد، بخشی از بحران های سینما به پایان می رسد.

ایوبی تصریح کرد: شهرهای بزرگ هنوز برای قاچاقچیان امن است و اقدامات ستاد صیانت از آثار فرهنگی هنری در ماه های اخیر، اثر روانی موثری بر قاچاق فیلم داشته و امیدواریم با ادامه این روند، رایت فیلم های ما به شرایط قابل قبول برگردد و بخشی از مشکلات مالی سینما حل شود.

وی خطاب به دست اندرکاران نیروی انتظامی تاکید کرد: جامعه فرهنگی و سینمایی کشور قدر کار شما را می دانند. دلیل موفقیت شما حضور اهالی سینما است و از آقایان فرحبخش، هاشمی و نعیم به دلیل همراهی در این زمینه تشکر می کنم. تلاش حسین فرحبخش قابل تقدیر است و جامعه سینمایی نیز، خدمات وی و صنف سینمایی را قدردانی می کند.

ایوبی با بیان اینکه ۷۵ درصد از سایت های غیر مجاز که آثار سینمای ایران را به صورت غیر مجاز عرضه می کردند، بسته شده اند، گفت: این مهم خبر خیلی خوبی است زیرا بخشی از قاچاق فیلم های سینمایی در فضای مجازی رخ می دهد و به این ترتیب از سرمایه های سینما سوء استفاده می‌شود.

وی در پایان صحبت های خود با بیان اینکه در راه مبارزه با قاچاق فیلم اقدامات ایجابی در کنار اقدامات سلبی انجام می شود، گفت: یکی از راه های مقابله با تهاجم فرهنگی مبارزه با قاچاق فیلم بوده و راهکار این است که داشته های خود را در اختیار مردم قرار دهیم و انگیزه های سینماگران را مضاعف کنیم.

سید مصطفی ابطحی رییس ستاد صیانت از آثار فرهنگی و هنری با تبریک هفته نیروی انتظامی بیان کرد: هفته نیروی انتظامی را تبریک می گویم و از زحمات ماموران این نیرو به عنوان یک شهروند تقدیر می کنم. ستاد صیانت، برای رصد بازار فروش و عرضه محصولات سینمایی با همراهی نیروی انتظامی تاسیس شد و بعد از شش ماه، شاهد ثمرات خوب این همکاری هستیم و امیدواریم با قوت همکاری ادامه داشته باشد.

رییس ستاد صیانت از آثار فرهنگی و هنری توضیح داد: سینما در دنیا پولساز است و در ایران این مهم دیده نمی شود و امیدوارم با مبارزه با سرقت آثار سینمایی، رونق به اقتصاد سینما باز گردد و با حمایت صنوف، گام های عملی در راستای سودآوری سینما برداریم. امروزه در هفته نیروی انتظامی فرصتی پیش آمد در حضور مسوولان نیروی انتظامی باشیم و با تقویت همکاری، شاهد روزهای خوب در عرصه مبارزه با قاچاق فیلم باشیم.

وی گفت: اخیرا ستاد تایید مصداق مجرمانه، در نامه ای اعلام کرد ۷۰ درصد از تعداد سایت هایی که محصولات سینمایی غیر قانونی ارائه می کردند مسدود شده و رصد سایت های عرضه کننده غیرقانونی آثار سینمایی ادامه دارد. در زمینه فعالیت های فرهنگی برنامه های خوبی داریم و در فضای مجازی و صدا و سیما و تبلیغات محیطی این اقدامات دیده می شود.

ابطحی با بیان اینکه فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی بیشترین همکاری را در مبارزه با قاچاق فیلم انجام دادند، تاکید کرد: مشکلی در صدور احکام قضایی بود که در دیدار با ریاست مجتمع قضایی ارشاد مقرر شد این مشکلات رفع شود.

سردار قادر کریمی جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری و آرزوی توفیق برای همه خدمتگزاران نظام یادآور شد: هفته نیروی انتظامی را تبریک می گویم. دوستان در عرصه سینما تلاش می کنند با هنر، مردم را از وضعیت مسائل مختلف آگاه کنند و امیدوارم این اتفاق بیشتر رخ دهد و نیروی انتظامی بتواند از ثمرات سینما استفاده کند و این آثار بتوانند آسیب های اجتماعی را کاهش دهد.

جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ادامه تاکید کرد: صدا و سیما و به ویژه سینما بر نگاه مردم تاثیرگذار است و یک فیلم می تواند اثرات بیشتری از تبلیغات مختلف داشته باشد. وقتی فیلم های پلیسی خوبی ساخته می شود اثرات آن در مردم دیده می شود و از دست اندرکاران سینمایی در هفته نیروی انتظامی از زحمات آنان تشکر می کنیم.

سردار کریمی توضیح داد: وقتی برخی نقش ها در آثار سینمایی با محوریت نیروی انتظامی را می بینیم قوت قلب می گیریم و در عین حال برخی ضعف ها نیز در ایفای نقش ماموران نیروی انتظامی وجود دارد. برای رواج سینما تلاش خود را می کنیم و باید کاری کنیم مردم پایشان به سینما باز شود و فیلم های در خور مردم و نظام تولید شود.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه سینمای ما توسعه و رشد بسیار زیادی داشته که این جای تقدیر و تشکر دارد گفت: بر مبنای تفاهم‌نامه که منعقد شده تکلیف خود را در مبارزه با قاچاق فیلم سریع تر انجام می دهیم و اگر بتوانیم جلوی سارقان فیلم را بگیریم اثراتش برای تهیه کنندگان و مردم و جامعه دیده می شود.

سردار کریمی به کشف ۵ میلیون سی دی اشاره کرد و گفت: از این تعداد، سه و نیم میلیون لوح فشرده مربوط به قاچاق فیلم های سینمایی و الباقی غیر اخلاقی است. امیدوارم کارگاه های زیرزمینی و رو زمینی که در حال تکثیر سی دی هستند به زودی شناسایی و مسوولان این کارگاه ها دستگیر شوند.

حسین فرحبخش در پایان این دیدار با اشاره به نجابت سینمای ایران اظهار کرد: از سرداران و روسای نیروی انتظامی به دلیل همراهی در مبارزه با قاچاق فیلم های سینمایی تقدیر می کنم. جمع آوری ۵ میلیون نسخه مساله کمی نیست و بخش بزرگی از آثار جمع آوری شده مبتذل بوده و این امر خانواده ها را نشانه گرفته است و امیدوارم با همراهی بیش از پیش قوه قضاییه شاهد ریشه کن شدن مساله قاچاق فیلم باشیم.