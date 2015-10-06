اردبیل میزبان نمایشگاه سیار موزه علوم و فناوری کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام دانشگاه محقق اردبیلی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه با اعلام این خبر تصریح کرد: اردبیل یازدهمین میزبان نمایشگاه سیار موزه علوم و فناوری است و این رویداد علمی برای اولین بار در استان رخ خواهد داد.

محمد نریمانی اهداف برگزاری این نمایشگاه را ترویج علم و دانش، معرفی دستاوردهای دانشمندان ایرانی و فناوری های بومی، آشنایی مخاطبان با میراث علمی کشور، ایجاد فضای مناسب تبادل نظر و ارتقای فرهنگ و ایجاد بینش صحیح علمی در بین دانشجویان عنوان کرد.

وی با تاکید به اینکه دانشجویان و دانش آموزان مخاطبان اصلی این نمایشگاه خواهند بود، اضافه کرد: برنامه بازدید در قالب تور برای هر دو گروه در سه شیفت صبح و سه شیفت بعد از ظهر پیش بینی شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه راهنمایانی در این نمایشگاه نسبت به معرفی موزه اقدام خواهند کرد، اضافه کرد: علاوه بر این دانشگاه محقق اردبیلی در راستای توسعه علم و دانش راه اندازی موزه تاریخ علوم را در دستور کار قرار داده است.

نریمانی با یادآوری برگزاری نمایشگاه عکس و اسناد در این موزه همزمان با روز اردبیل به تدوین تاریخ آموزش عالی استان و تدوین تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی در راستای ترویج فرهنگ پژوهشی اشاره کرد.

وی با تاکید به اینکه در کنار امر آموزش و پژوهش در دانشگاه ها ایجاد ذهنیت مطلوب نسبت به کسب علم از وظایف مراکز آموزش عالی است، متذکر شد: در این راستا انتظار می رود با راه اندازی موزه تاریخ علوم در دانشگاه محقق اردبیلی دانشجویان با پدیده های مختلف علمی و شاخه های مختلف علوم آشنا شوند.

قائم مقام دانشگاه محقق اردبیلی به اختصاص بودجه، ایجاد سالن نمایش آثار و دفتر کار برای این موزه اشاره کرد و از راه اندازی آن در سال جاری خبر داد.

ایجاد زمینه گردش علمی با راه اندازی موزه تاریخ علوم

در این نشست خبری همچنین رئیس موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی نیز به گردآوری اسناد، عکس و اشیا مرتبط با علوم و فناوری اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۵۰ قلم اشیا موزه ای در این نمایشگاه جمع آوری شده است.

محمد انوار به جمع آوری و ساماندهی سه هزار جلد کتاب و نشریات قدیمی و اسناد آموزشی اشاره کرد و افزود: علاوه بر این ۱۵۰ قلم شی موزه ای از ادارات اردبیل در این موزه جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه در راستای گردآوری اشیا و اسناد دستگاه های اجرایی دیگر با این مجموعه مشارکت داشتند، متذکر شد: ادارات میراث فرهنگی استان، پست، بانک ملی، جهاد کشاورزی، بنیاد نخبگان، بنیاد ایران شناسی و آموزش و پرورش با این مجموعه همکاری مطلوب داشته اند.

رئیس موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی به ضرورت تداوم همکاری و مشارکت سایر دستگاه ها تاکید کرد و خواستار ارتباط گیری مراکز علمی و آموزشی و اداری با این موزه شد.

انوار همچنین برگزاری نمایشگاه موزه علوم و فناوری را از رویدادهای مطلوبی دانست که فقط در استان هایی که به ارتقا فرهنگ خود اهمیت داده اند مورد استقبال بوده است.

وی به نمایش بخشی از آثار موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی در این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: در مراسم افتتاح این نمایشگاه مسئولان استانی و مسئولان موزه علوم وفناوری کشور حضور خواهند یافت.

گفتنی است این نمایشگاه از ۱۸ الی ۲۳ مهر ماه سال جاری در محل سالن تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.