باغ تندرستی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشاورز پیش از ظهر سه شنبه در آئین افتتاحیه بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهیهای زینتی و مشاغل خانگی اصفهان با اشاره به اینکه برنامههای دانشمحور باید اساس کار تمام مسئولان قرار گیرد، اظهار داشت: بازار گل و گیاه اصفهان از سال ۸۷ فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر ۱۱۵ بهرهبردار اصفهانی در این بازار مشغول کار هستند.
وی با اشاره به اینکه ساماندهی و تولید و مصرف بازار گل و گیاه در اصفهان و سایر شهرهای استان و کشور از اهداف راهاندازی بازار گل و گیاه اصفهان بوده است، اظهار داشت: راهاندازی این بازار از بسته شدن گلخانههای تولیدی با توجه به پیشبینی بازار فروش جلوگیری کرده است.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار اصفهان حذف واسطهها در تنظیم بازار را از دیگر مزایای راهاندازی بازار گل و گیاه شهرداری اصفهان عنوان کرد و افزود: افزایش چند برابری تولید گل و گیاه در اصفهان، فرهنگسازی در حوزه افزایش مصرف گل و گیاه در جامعه، ارتقای کیفی تولیدات گل و گیاه شهر، افزایش تنوع در مصرف گل و بسترسازی برای تولید داخلی گلهای وارداتی از دیگر مزایای راهاندازی بازار گل و گیاه اصفهان است.
وی با اشاره به برگزاری ۱۹ جشنواره گل و گیاه در اصفهان از ابتدای شکلگیری این بازار ابراز داشت: در این ۱۹ جشنواره ۲۵۰ هزار شاخه گل بین دانشآموزان توزیع شده است.
کشاورز، با اشاره به ارائه آموزش به یک هزار و ۷۰۰ نفر در بحث تولید گل افزود: همچنین توزیع ۱۲ هزار نرم افزار آموزشی برای تولید گل توسط شهرداری تولید و بین متقاضیان توزیع شده است.
وی با اشاره به اینکه هر ساله جشنواره در سه دوره مختلف بهاره، پاییز و زمستانه برگزار میشود، ادامه داد: اين جشنواره با هدف مصرف گل در شادابی، تاكنون در زمينه كنترل قيمت در سطح شهر و افزايش آگاهی عموم از گل، درخت و درختچه بسيار موفق عملكردهايم.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه توسعه نمایشگاههای گل و گیاه در سطح شهر اصفهان در دستور کار است، ابراز داشت: بر این اساس برنامهریزی برای راهاندازی باغ تندرستی به عنوان بزرگترین بازار گل و گیاه کشور را در دستور کار داریم.
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