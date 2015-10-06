قرارگاه مبارزه با خرده فروشان موادمخدر درلرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم دیدار فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی استان با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد اظهار داشت: در کشور ما امنیت خوبی حاکم است که برای صحت این موضوع کافیست وضعیت کنونی کشورهای همسایه در بحث امنیت را با ایران مقایسه کرد.

وی وجود امنیت، اقتدار و آرامش در کشور را مرهون حاکمیت رهبر معظم انقلاب دانست و بیان داشت: کشورهای دیگر به علت بی بهره بودن از وجود یک رهبری شجاع و فرزانه در ناامنی به سر می برند.

فرمانده انتظامی لرستان افزود: در استان لرستان نیز نیروی انتظامی با تبعیت محض از ولایت فقیه با صلابت و اعتماد به نفس در راستای تامین امنیت مردم تلاش می کند.

سردار قنبری با بیان اینکه امروز در استان لرستان مجرمین از نیروی انتظامی واهمه داشته و مردم احساس امنیت بیشتری دارند تصریح کرد: کشف ۹۰ درصد از جرائم در لرستان نشان از اقتدار نیروی انتظامی و اشرافیت آن بر مجرمان است.

وی لرستان را یکی از ناامن ترین استان ها برای مجرمان حوزه مواد مخدر دانست و عنوان کرد: هفته آینده و در راستای مبارزه با معتادین متجاهر قرارگاه مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر در استان راه اندازی خواهد شد.

فرمانده انتظامی لرستان اظهار داشت: فرق این قرارگاه با مبارزات عادی کلانتری ها و پاسگاه ها در این بوده که تمامی امکانات نیروی انتظامی استان را در راه مبارزه با خرده فروشان در آن به کار گیری خواهیم کرد.

سردار قنبری افزود: از ظرفیت های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان نیز برای مبارزه با خرده فروشان استفاده خواهد شد.

سردار قنبری از آمادگی نیروی انتظامی لرستان برای برگزاری مراسم ویژه ایام محرم در استان خبر داد.