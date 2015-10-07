مجله مهر: چوب و فلک معلم، کمربند پدر و دمپایی مادر از ابزارهای اصلی و نامآشنای تربیت کودک در قدیم بودهاند! البته در بقیه کشورها هم اوضاع همین گونه بوده و از اینچنین ابزارهایی برای تربیت کودکان استفاده میکردند. با اینکه با گذشت زمان این روشهای تربیتی منسوخ شدهاند؛ اما هنوز هم کسانی هستند که از چنین روشهای تربیتی خشن و عجیبی استفاده میکنند.
تنبیه با خوابیدن با لحاف در آفتاب
معلمان این کالج در چین برای منضبط کردن دانش آموزان خود دست به اقدام عجیبی زدند و آنها را وادار کردند در حالی که خود را داخل لحافهای ضخیم پیچیدهاند، در هوای گرم و فضای آزاد روی زمین بخوابند. این تصمیم عجیبوغریب معلمان به این خاطر بوده است که بیش از ۲۰ دانشجوی دختر رختخوابهای خود را مرتب یا اتاقهایشان را تمیز نکرده بودند. همچنین مربیان این کالج برخی دیگر از آنها را وادار کردند در حالی که سطلهایی را روی سرشان گذاشته و لحافی به دور خود پیچیده بودند و در شرایطی که حدود ۲۰۰۰ نفر از هم کلاسیهایشان نیز آنها را تماشا میکردند در محوطه وسیعی بدوند.
چهاردست و پا راه بروید!
باز هم در چین، مدیر شرکتی برای تنبیه کردن کارمندانش آنها را مجبور کرد در مسیری عمومی مسافتی را روی چهاردست و پا راه بروند. كارمندان تنبيه شده كه بيش از ۱۰نفر بودند بايد دور يك درياچه تفريحي با نام رويي (Ruyi) را در اين حالت طي می كردند. البته این اولین بار نیست و مديران چيني بارها از اين روش براي تنبيه كارمندان خود استفاده ميكنند.
تنبیه با پوشیدن یک تیشرت خاص
دختر دهساله آمریکایی هم به خاطر اینکه خود را دختری ۱۵ ساله جا زده بود، توسط پدرش تنبیه شد. این دختر با وجود فقط ۱۰ سال سن؛ حدود ۱۸۰ سانتیمتر قد دارد و همین باعث شده بود که خودش را جای دختر ۱۵ ساله جا بزند.
پدر هم تنبیهی برای او در نظر میگیرد که همه سن واقعی او را بفهمند. او لباسی برای او میخرد که روی آن نوشته است من ۱۰ سال سن دارم. پشت این لباس هم نوشته شده است من کلاس پنجم دبستان هستم. پدر درباره دلیل کارش میگوید: «او تازه در این شبکه های اجتماعی دوست هم پیدا کرده است و با هم بیرون هم رفته اند و این بر خلاف قوانین من است.»
تنبیه با رد شدن با موتور
یک معلم هندی هم برای تنبیه دانش آموزان خود با موتور از روی دست آنها رد می شود. عکس این تنبیه در فضای مجازی واکنشهای مختلفی در بر داشته است.
تنبیهی که به مرگ دانشآموز منجر شد
یک معلم ابتدایی در چین برای تنبیه دانش آموزان خود به دلیل صحبت کردن در کلاس درس آنها را وادار به نوشتن ۱۰۰۰ بار عذر خواهی کرده بود و معلم پسر دانش آموزی را پس از پیروی نکردن از این دستور، وادار کرد تا خود را از پنجره به بیرون پرتاپ کند و پسرک این بار در خواست معلم را اجابت کرد و پدر و مادر و خود را عزادار کرد!
پدر و مادر که فرزند خود را به خاطر این تنبیه غیر اخلاقی از دست داده بودند، خواستار اخراج این معلم از مدرسه شدند.
برچسب گذاشتن روی دهان به خاطر پرحرفی
معملی با نوار چسب دهان دختری که سر کلاس از حرف زدن دست برنمی داشت را بست. اسمیت ۱۱ ساله مجبور شد به دلیل حرف زدن زیاد با دیگر شاگردان ، ۱۵ دقیقه با دهان بسته شده با چسب بنشیند. این تحقیر شدن در کلاس وقتی به انتها رسید که معلم علوم فهمید که نباید این کار را می کرد و چسب را از دهان او باز کرد. مسئولان مدرسه عمل معلم را «اشتباه از روی ندانم کاری» نام بردند و او نیز از دانش آموز و خانوادهاش عذرخواهی کرد ولی هیچ اقدام انضباطی دیگری برای وی انجام نشد.
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