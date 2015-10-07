اعتباری به پروژه های ورزشی تزریق نشد/پیمانکاران رفاقتی کارمی کنند

رضا گل محمدی در گفتگو با مهر اظهار کرد: متاسفانه در نیمه نخست سال ۹۴ پولی برای تزریق به طرح های عمرانی ورزش داده نشده است و شرایط برای پیمانکاران طرح ها برای پیش بردن روند اجرایی کار بسیار سخت شده است.

وی افزود: با همه این اوصاف در یک فضای دوستانه پیمانکاران ۵ پروژه را تکمیل و آماده بهره برداری کرده اند و قراراست در هفته تربیت بدنی آنها را با حضور مسئولان کشور افتتاح کنیم.

مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز با قدردانی از تعلق خاطر بخش اعظمی از پیمانکاران اجرایی این پروژه ها گفت: آنها هم می توانستند به مانند خیلی از هم ردیف های خودشان کار را انجام ندهند و ادامه پروژه را منوط به دریافت پول و شارژ مالی کنند اما این کار را نکردند و در کنار ما برای باز شدن گره ای از مشکلات ورزش تلاش کردند.

همدلی و همزبانی گره گشای خیلی از مشکلات است

گل محمدی با بیان اینکه همه در توسعه و آبادانی کشور سهیم هستیم، گفت: شاید خیلی ها این اقدام پیمانکاران و تعاملی که ما با آنها برقرار کردیم را غیر عادی و خارج از عرف معمول بدانند اما واقعیت آن است که می توان با همدلی وهمزبانی خیلی از گره های موجود در کشور را باز کرد.

وی با ابراز امیدواری به آینده گفت: با توجه به تحولات اخیر در عرصه بین الملل به طور حتم شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود خواهد رفت و فضای ورزش نیز به تبع آن ذی‌نفع خواهد شد.

این مسئول در ادامه به شرایط حال حاضر بزرگترین مجموعه ورزشی استان البرز اشاره کرد و گفت: مجموعه انقلاب اسلامی کرج در بحث نگهداری دچار مشکلات حادی است و بر این اساس ما پیگیر اعتباری مستقل برای نگهداری این مجموعه ورزشی ۲۴ هکتاری هستیم.

وی تصریح کرد: از مسئولان استان خواسته ایم در مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجوز اختصاص ردیف اعتباری مستقل را برای این فضای ورزشی بزرگ کشور بگیرند اما هنوز نتیجه مشخصی به ما اعلام نشده است.

گل محمدی در پایان افزود: این مجموعه برای نگهداری سالانه نیاز به ۷۰۰ میلیون اعتبار دارد و نمی توان با اعتبارات اندک و قطره چکانی موجود خدمات رسانی مناسبی به مردم داشت.