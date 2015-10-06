به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان در نشست خود با مسئولین شرکت آهن بافق یزد گفت: تلاش و پشت کار این باشگاه در رشته فوتسال و فوتبال ساحلی قابل توجه است. اعتقاد داریم اگر تیم‌داری باشگاه‌ها در رشته های مختلف نبود، شاید ورزش فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی با اقتدار عنوان نخست آسیا را به خود اختصاص نمی‌داد.

وی افزود: قسمت اعظم زحمت و تلاش را باشگاه‌ها برای تربیت و پرورش بازیکنان انجام می‌دهند و ۲۰ درصد باقیمانده از طرف فدراسیون برای هماهنگی و یکدست شدن تیم ها برای حضور درمسابقات صورت می گیرد.

رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: فدراسیون فوتبال در راستای اجرای برنامه‌های باشگاه‌ها تا جایی که می‌تواند کمک می‌کند. از شما به عنوان یک بخش صنعتی که در ورزش کشور هستید، تشکر می کنم. اصولا جایگاه تولید و صنعت با توجه به استاندارد ها و تولیدات در فعالیتهای اجتماعی می‌تواند کمک بسزایی در رشد ورزش داشته باشد. معتقدم باید امکانات و شرایط را برای ورزشی با استاندارد فراهم کنیم تا با ایجاد انگیزه در میان مردم، ورزش را توسعه و گسترش دهیم.

کفاشیان ادامه داد: باشگاه‌ها باید در بخش استعدادیابی، اهمیت دادن به تیم‌های پایه، تیمداری در بخش بانوان فعال‌تر از گذشته ظاهر شوند تا ورزش فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد. اکنون ۱۴ تیم در فوتسال بانوان فعالیت دارند که حاصل تلاش این ۱۴ باشگاه در کنار برنامه ریزی های فدراسیون، کسب عنوان قهرمانی در آسیا بود.

وی خاظر نشان کرد: پیش از این مسابقات به گونه‌ای از ایران صحبت می‌کردند که محدودیت ها باعث شده تا ورزش بانوان جایگاهی نداشته باشد اما بانوان ایرانی با پوشش اسلامی نشان دادند که هیچ محدودیتی وجود ندارد و توانستند با اقتدار تیم ژاپن که یکی از برترین تیم‌های آسیا است را شکست دهند.

کفاشیان اظهار کرد: تنها درخواست فدراسیون از باشگاهها این است که در بخش آموزش، مربیگری و داوری کار کنند تا ورزش کشور موفق باشد. ضمن اینکه برای نتیجه گیری نباید عجله کرد. باید زمان بگذرد تا بهترین کارایی را از تیم ها شاهد باشیم. همانطور که در بالا اشاره کردم، ما حاصل کار شما را به تیم های ملی عرضه می‌کنیم.

وی گفت: اکنون تیم‌های ملی فوتبال، فوتسال آقایان و بانوان و فوتبال ساحلی در آسیا اول هستند. تیم فوتبال ساحلی در دنیا در رنکینگ ششم قرار دارد، تیم ملی فوتبال آقایان در آسیا و در میان بسیاری از کشورهای ژاپن، کره جنوبی و تیم های عربی که چند برابر ما سرمایه گذاری می‌کنند، صدر نشین است. تیم ملی فوتسال آقایان نیز در آسیا اول و در جهان جزو برترین تیم‌ها قرار دارد.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه خاطر نشان کرد: در واقع ما با امکاناتی که داریم و درنهایت با غیرت و تلاش بازیکنان، اکنون قدرت اول آسیا هستیم و باید با پشتکار ضمن حفظ این عنوان، در جهان نیز جایگاه‌های خوبی را به خود اختصاص دهیم.