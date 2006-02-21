اتحاديه اروپا تا حد امكان به فلسطيني ها كمك مالي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، خاويرسولانا درجمع خبرنگاران اعلام كرد: اتحاديه اروپا درحال حاضر به كمك هاي مالي خود به تشكيلات خودگردان فلسطين تا حد امكان براي تامين ادامه آن حتي پس ازاعمال تحريم هاي اقتصادي اسرائيل ادامه مي دهد.

مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا افزود: به حمايت خود ازتشكيلات خودگردان تا تشكيل دولت جديد ادامه مي دهيم و تلاش مي كنيم درآمدهايي براي اين بحران( توقف كمك ها به تشكيلات خودگردان) ايجاد كنيم.

وي تاكيد كرد: ايجاد اين درآمدها آسان نيست، اما اتحاديه اروپا تا حد امكان كمك خواهد كرد.

سولانا ابراز اميدواري كرد، جامعه بين المللي بتواند درآمد كافي براي تشكيلات خودگردان فلسطين به اين منظور كه اين تشكيلات بتواند به فعاليت خود تا تشكيل دولت جديد ادامه دهد، فراهم كند.

مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا ادعا كرد: ما ازحمايت ملت فلسطين دست برنمي داريم و اوضاع را حتي پس از تشكيل دولت بررسي مي كنيم.

اين درحالي است كه اتحاديه اروپا پس ازپيروزي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) درانتخابات پارلمان 25 ژانويه( 5 بهمن ماه) حمايت اين اتحاديه ازتشكيلات خودگردان فلسطين را به دست برداشتن اين جنبش ازآنچه كه آنان خشونت مي نامند و تشكيل دولتي آماده انجام مذاكره با اسرائيل منوط كرد و درحال حاضر25 عضو اتحاديه اروپا تصميمي درمورد تشكيلات خودگردان اتخاذ نكرده اند و منتظر تشكيل دولت جديد هستند.

كابينه رژيم صهيونيستي به رياست ايهود اولمرت كفيل نخست وزيري پس از انتخاب اسماعيل هنيه به عنوان نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين اعلام كرد: سلسله تحريم هاي اقتصادي عليه فلسطينيان درپيش مي گيرد.

براين اساس رژيم صهيونيستي انتقال ماهيانه 50 ميليون دلاررا به تشكيلات خودگردان فلسطين متوقف كرده است.