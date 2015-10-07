قلب پرسپولیس ایستاد/ تا به حال چنین تراژدی تلخی را تجربه نکردم

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از درگذشت هادی نوروزی، بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس شوک بزرگی را تجربه کردند و برای ادامه بازی‌ها در لیگ نیاز دارند تا از این فضا بیرون بیایند. مایکل اومانا در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با هادی نوروزی صحبت‌هایی انجام داد.

* شرایط پرسپولیس بعد از درگذشت هادی نوروزی چگونه است؟

- ما دوران خیلی سختی را تجربه می‌کنیم. درگذشت هادی نوروزی شوک بزرگی را به تیم داد. زیرا نبود هادی اول برای خانواده‌اش و بعد برای تیم خیلی سخت است. می‌دانم که نمی‌شود با نبود هادی کنار آمد. اما باید کمی خودمان را کنترل کنیم.

* تا به حال چنین تراژدی تلخی را تجربه کرده‌بودی؟

- خیر. تا به حال چنین تجربه تلخی نداشتم. از دست دادن هادی خیلی سخت است. زیرا او یک انسان واقعی، یک فوتبالیست با تعصب و یک کاپیتان واقعی و با اخلاق برای ما بود. من احترام زیادی برای او قائل هستم. زیرا هادی از نظر اخلاقی یک اسطوره و دوست واقعی بود. حتی خانواده من هم وقتی از این خبر مطلع شدند، به شدت تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتند. مخصوصا همسرم که کنار من ابراز همدردی کرد.

* چطور می‌توانید با این شرایط کنار بیایید؟

- خیلی شرایط سختی است. زیرا دیگر در رختکن و در تمرینات هادی را نمی‌بینیم و در بازی‌ها هم او را نداریم. نمی‌دانم که چگونه باید از این مرحله سخت عبور کنیم. اما امیدوارم که این روز‌های تلخ زودتر زودتر بگذرد.

* پرسپولیس امسال بازیکنان جوان زیادی دارد و شما جزو یکی از معدود بازیکنان با تجربه تیم هستید. باید چه کار کرد تا جوانان را از این شرایط احساسی خارج کنیم؟

- به هر حال باید که حس مثبت به بازیکنان انتقال داده شود. اما نمی‌دانم که چطور باید این حس ایجاد شود؟ زیرا ما یک دوست و کاپیتانمان را از دست دادیم. پازل پرسپولیس با نبود هادی ناقص شد و قلب تیم ایستاد. هنگامی که قلب تیم از بین ما رفته، نمی‌دانم که چگونه می‌شود به شرایط عادی بازگشت.

* شما یکی از معدود بازیکنان با تجربه پرسپولیس هستید و در نبود هادی کاپیتانی در پرسپولیس به یک کار سخت تبدیل شده است. اگر بازوبند به شما پیشنهاد شود، آن را قبول می‌کنی؟

- هرگز این کار را نخواهم کرد و اصلا به این موضوع فکر نمی‌کنیم که این جسارت را بکنم و بازوبند را ببندم. در غیاب هادی، محسن بنگر و رضا نورمحمدی بزرگان و کاپیتان‌های تیم هستند و من هرگز بازوبند را نخواهم بست.

* پرسپولیس در جام حذفی و لیگ برتر کار سختی را پیش رو دارد. ادامه کار را چطور می‌بینی؟

- ما باید پیروزی‌های متداوم و متوالی به دست آوریم. هدف اصلی قهرمانی است. ما باید قدم به قدم پیش رویم و برای خوشحالی هواداران و هادی عزیز به قهرمانی برسیم.

* شرایط خودت چطور است؟

- از نظر بدنی شرایط خوبی را سپری می‌کردم و در آمادگی کامل به سر می‌بردم. اما این شوک به شدت همه چیز را تحت تاثیر خودش قرار داد.

* شرایط تیم ملی کاستاریکا چطور است؟

- سرمربی تیم ملی کاستاریکا تغییر کرده‌ است. من برای بازی‌های آتی در لیست اولیه حضور داشتم. اما در لیست نهایی نیستم. فعلا آماده‌ام تا هر زمانی که مربی صلاح بداند، به تیم ملی کاستاریکا ملحق شوم.