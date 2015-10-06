لاریجانی درگذشت نماینده سابق قاینات در فاجعه منا را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در گذشت حجتالاسلام «حاج سید حسین حسینی» نماینده اسبق مردم قاینات در مجلس شورای اسلامی و امام جماعت حرم مطهر رضوی را به رئیس مرکز حراست قوه مقننه تسلیت گفت.
متن پیام بدین شرح است:
جناب آقای سید محمدمهدی صدیقی
رئیس محترم مرکز حراست قوه مقننه
ارتحال حجتالاسلام والمسلمین «حاج سید حسین حسینی» نماینده اسبق مردم قاینات در مجلس شورای اسلامی، امامت جمعه شهرهای خراسان و همچنین امام جماعت حرم مطهر رضوی را که در فاجعه منا به رحمت ایزدی پیوست، به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته، برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
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