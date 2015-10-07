جشنواره فضا در گنبد آسمان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، «جشنواره فضا» با هدف ارائه برنامه های آموزشی در جهت آشنایی و ترویج علم و فناوری فضایی برای عموم مردم، به ویژه کودکان و نوجوانان و جوانان ۱۶ و ۱۷ مهرماه جاری برگزار می شود.

این جشنواره با همکاری آسمان­ نما و مرکز علم گنبد مینا توسط پژوهشگاه فضایی ایران در گنبد مینای پارک آب و آتش برگزار می­ شود و برنامه ­هایی چون عکاسی نجومی، جهت ­یابی، رصد آسمان، نقاشی دیواری در موضوعات فضایی از برنامه­ های این جشنواره است.

همچنین چند کارگاه­ آموزشی با عناوینی چون «فضا آخرین مرزهای اکتشاف»، «اعجار قرآن در فضا» و «مخابرات ماهواره­ ای» در این جشنواره برای آشنایی عموم مردم تشکیل می­ شود. برگزاری کارگاه­های آموزشی «مواد و مصالح لازم در ساخت سفینه­ های فضایی»، «ابعاد عالم» و «فضا، فناوری و بهره­ برداری» از دیگر برنامه­ های این جشنواره است.

شرکت­­ کنندگان در این جشنواره همچنین می ­توانند از آسمان­ نمای گنبد مینا، نمایشگاه فناوری­های فضایی و غرفه ابزارهای نجومی بازدید کنند.