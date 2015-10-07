جشنواره فضا در گنبد آسمان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، «جشنواره فضا» با هدف ارائه برنامه های آموزشی در جهت آشنایی و ترویج علم و فناوری فضایی برای عموم مردم، به ویژه کودکان و نوجوانان و جوانان ۱۶ و ۱۷ مهرماه جاری برگزار می شود.
این جشنواره با همکاری آسمان نما و مرکز علم گنبد مینا توسط پژوهشگاه فضایی ایران در گنبد مینای پارک آب و آتش برگزار می شود و برنامه هایی چون عکاسی نجومی، جهت یابی، رصد آسمان، نقاشی دیواری در موضوعات فضایی از برنامه های این جشنواره است.
همچنین چند کارگاه آموزشی با عناوینی چون «فضا آخرین مرزهای اکتشاف»، «اعجار قرآن در فضا» و «مخابرات ماهواره ای» در این جشنواره برای آشنایی عموم مردم تشکیل می شود. برگزاری کارگاههای آموزشی «مواد و مصالح لازم در ساخت سفینه های فضایی»، «ابعاد عالم» و «فضا، فناوری و بهره برداری» از دیگر برنامه های این جشنواره است.
شرکت کنندگان در این جشنواره همچنین می توانند از آسمان نمای گنبد مینا، نمایشگاه فناوریهای فضایی و غرفه ابزارهای نجومی بازدید کنند.
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