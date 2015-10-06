صنعتی شدن از عوامل توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از شهرک صنعتی انزلی به محرومیت استان های گیلان و مازندران در حوزه توسعه صنعتی در گذشته به دلیل کشاورزی بودن اشاره و اظهار کرد: با همت دولت تدبیر و امید هم اکنون این محرومیت ها رفع شده است.

وی با بیان اینکه آمریکا با وجود اینکه پیشرفته ترین کشور دنیا در بخش کشاورزی است قادر به تامین تنها سه درصد از تولیدات داخلی خود است، افزود: این ارقام نشان دهنده اهمیت کشاورزی در توسعه است اما باید توجه داشت کشاورزی به تنهایی قادر به اداره یک جامعه نبوده و راه توسعه کشور در صنعتی شدن است.

ترکان با تاکید بر اینکه صنعتی شدن برای توسعه، خدمات صنعتی را نیز به دنبال دارد، گفت: پیوند خدمات و صنعت موجب اشتغالزایی می شود که در این راه مناطق آزاد نقش مهمی در این خصوص ایفا می کنند.

وی توسعه مناطق محروم را مهم دانست و گفت: سرمایه گذاران در مناطقی که دارای زیرساخت های لازم و کافی است به سرمایه گذاری اقدام می کنند و باید برای تامین زیرساخت ها گام برداشت.

مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سیستم بانکی باید بدهکاران میلیاردی را تعقیب کند، گفت: باید مشخص شود که تسهیلات ارائه شده در کجا و توسط چه کسانی هزینه می شود.

در ادامه این بازدید، مدیرعامل منطقه آزاد انزلی نیز با اشاره به اینکه وسعت فضای منطقه آزاد انزلی در دو سال اخیر سه برابر افزایش یافته است، اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال، ۴۶۰ میلیارد ریال اعتبار صرف پروژه های عمرانی منطقه شده که نسبت به سال گذشته ۱۶۵ درصد افزایش داشته است.

رضا مسرور با اشاره به درخواست سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی بیان کرد: مطابق رایزنی های انجام شده با شرکت شهرک های صنعتی گیلان مقرر شد منطقه آزاد و شرکت شهرک های صنعتی نسبت به احداث شهرک صنعتی مشترک اقدامات لازم را انجام دهند.

در جریان بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور از انزلی، فاز اول پارک خانوادگی منطقه آزاد انزلی، ساختمان اداری منطقه آزاد و ساختمان گمرک مستقر در شهرک صنعتی این شهرستان به بهره برداری رسید.