زنده نگه داشتن یاد شهدا باعث تداوم انقلاب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی بعدازظهر سه شنبه در آئین دومین یادواره ۱۹ شهید والامقام روستای نعیم آباد از توابع بخش مرکزی دامغان در محل حسینیه این روستا اظهار داشت: به برکت خون مطهر شهدا تفکر و تدبیر هوشمندانه فرمانده معظم کل قوا، راه امام (ره) که راه انقلاب و شهدا است تمام جهان را فرا گرفته است.

وی اضافه کرد: شهدا قبل از اینکه به مقام شهادت برسند به مقام کرامت دست یافتند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود یادآور شد: راه ماندگاری یک ملت در پرتو دشمن ستیزی، مقاومت و دشمن شناسی است.

ترابی تصریح کرد: خون شهیدان تا ابد درس مقاومت را به جهانیان داده است و یادبود ایشان به منزله اصالت بخشیدن و عمل به تقدس و ایثار و شهادت است.

وی با بیان اینکه یکی از مراکز هدایت انسان مراسم گرامیداشت و یاد و خاطره شهدا است، اظهار داشت: برگزاری یادواره های شهدا توطئه ها و ترفندهای دشمنان را خنثی می کند و از این رو باید برگزاری یادواره های شهدا بیش از گذشته تقویت شود.

ترابی گفت: همه ما وظیفه داریم ادامه دهنده راه شهدا باشیم و برای ترویج و گسترش فرهنگ شهید و شهادت در جامعه گام برداریم.

مداحی و پخش کلیپ از دیگر برنامه های این یادواره بود.

در این یادواره جمعی از مسئولان دامغان، فرماندهان و پرسنل نیروی نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهدا و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند.

روستای نعیم آباد از توابع بخش مرکزی و در ۳۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان دامغان واقع شده است.

شهرستان دامغان در ۸ سال دفاع مقدس ۶۳۰ شهید، یک هزار و ۸۰۰ جانباز و ۳۴ آزاده سرافراز تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.