به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در آیین افتتاح سامانه مانیتورنگ و استودیو خبر فرماندهی انتظامی استان قم که عصر سهشنبه در محل فرماندهی انتظامی قم برگزار شد ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی بیان کرد: امیدواریم در هفته نیروی انتظامی بتوانیم خدمات بیشتری را به مردم ارائه دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز ناراحتی از حادثه منا، افزود: متأسفانه حادثه منا مسلمانان بسیاری را در ایران و سراسر جهان داغدار کرده است.
فرمانده نیروی انتظامی بیان کرد: شعار امسال هفته ناجا اقتدار پلیس، همدلی و همزبانی و امنیت و آرامش است که تا پایان سال سرلوحه فعالیتهای پلیس قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به رویکرد جامعه محوری پلیس، افزود: بدون همکاری و مشارکت مردم، پلیس نمیتواند به اهداف مورد نظر برسد بنابراین باید ارتباط منظمی میان نیروی انتظامی و مردم برقرار باشد.
سردار اشتری بیان کرد: خوشبختانه نیروی انتظامی توانسته اعتماد مردم را جلب کند و فعالیتهای خود را در راستای افزایش امنیت، آسایش و آرامش مردم انجام دهد.
وی عنوان کرد: افتتاح سامانه جامع مانیتورینگ و استودیو خبر نیروی انتظامی نشان دهنده استفاده از تکنولوژی بروز در ارائه خدمات است.
فرمانده نیروی انتظامی بیان کرد: مقام معظم رهبری بر اقتدار، عدالت، ترحم و مهربانی نیروی انتظامی با مردم تأکید بسیاری دارند که باید سرلوحه فعالیتهای این نیروی خدوم قرار گیرد.
توجه به امنیت قم
وی گفت: اعتماد مردم به نیروی انتظامی باید با امانت داری و اقتدار بیشتر افزایش یابد.
سردار اشتری افزود: با توجه به ویژگیهای خاص استان قم از جمله وجود حرم مطهر حضرت معصومه (س)، حوزههای علمیه، حضور مراجع تقلید وغیره، نیروی انتظامی موظف است نظم و امنیت بیشتری را در این شهر برقرار سازد.
وی بیان کرد: نیروی انتظامی مفتخر است که بیش از ۱۳ هزار شهید را تقدیم انقلاب کرده است، همچنین بیش از ۲۰ هزار مجروح و جانباز نیز در نیروی انتظامی حضور دارند.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تنوع فعالیتهای پلیس افزود: امیدواریم استفاده از تجهیزات هوشمند بتواند جایگزینی مناسب برای نیروی انسانی باشد.
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