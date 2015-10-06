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۱۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۷:۱۵

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا درگذشت نوروزی را تسلیت گفت

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا درگذشت نوروزی را تسلیت گفت

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا درگذشت هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «شیخ سلمان» در پیام ارسالی خود به علی کفاشیان نوشته است: «تسلیت صمیمانه من را در راستای درگذشت غم انگیز هادی نوروزی بازیکن تیم پرسپولیس پذیرا باشید. تلاش‌ها و همکاری‌هایی که نوروزی در زندگی حرفه ای خود داشت مطمئناً در یاد و خاطر تمام ایرانیان و خانواده فوتبال آسیا باقی خواهد ماند. خواهشمندم همدردی من را در این زمان مشقت بار از سوی تمام جامعه فوتبال آسیا به خانواده وی ابلاغ فرمایید.»

کد مطلب 2933801

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