رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا درگذشت نوروزی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «شیخ سلمان» در پیام ارسالی خود به علی کفاشیان نوشته است: «تسلیت صمیمانه من را در راستای درگذشت غم انگیز هادی نوروزی بازیکن تیم پرسپولیس پذیرا باشید. تلاش‌ها و همکاری‌هایی که نوروزی در زندگی حرفه ای خود داشت مطمئناً در یاد و خاطر تمام ایرانیان و خانواده فوتبال آسیا باقی خواهد ماند. خواهشمندم همدردی من را در این زمان مشقت بار از سوی تمام جامعه فوتبال آسیا به خانواده وی ابلاغ فرمایید.»