دلایل مجلس برای کاهش اعضای شوراها/ مناظره موافقان و مخالفان

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب اصلاح ماده ۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر، گفت: در جلسه ای که نمایندگانی از شورای عالی استان، وزارت کشور، زیرمجموعه های تخصصی و اعضای کمیسیون حضور داشتند، تصمیم بر این شد تا با ارائه طرحی، تعداد اعضای شورای شهر کاهش یابد. این مصوبه روز دوشنبه با رأی بالایی نیز در صحن علنی مجلس تصویب شد.

وی با اشاره به دلایل این مصوبه افزود: دلایل مختلفی برای این مصوبه وجود دارد. از جمله اینکه به دلیل تعداد بالای اعضا، تشتت آراء و برخی اختلاف نظرها که بیشتر جنبه سیاسی دارد، شاهدیم که پرونده های زیادی به نتیجه نمی رسد یا اطاله دارد و اتفاقاتی می‌افتد که مطلوب و مورد نظر مردم نیست.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به همین تشتت آراء، خروجی ها بسیار دیر اتفاق می‌افتد و طولانی می شود، لذا پیشنهاد طراحان این بود که تعداد اعضا کم شود.

خجسته تاکید کرد: به هر حال باید بپذیریم که کار شورا، ستادی است نه اجرایی، کار فکری است و کم بودنش الزاما باعث مخل ماندن کارها نمی‌شود.

نماینده مجلس نهم اضافه کرد: متاسفانه باید بگویم اتفاقاتی که دوستان طراح مطرح کردند در این زمان رخ داده و معتقدم اگر فرهنگ‌ شورایی ایجاد شود، می‌توان نتایج بهتری گرفت و بار دیگر بر تعداد اعضای شورا افزود.

وی تصریح کرد: چنین تصمیمی می‌تواند ایجاد فرهنگ‌سازی کرده و تلنگری مثبت باشد، یعنی زمینه‌ای فراهم آورد که کار مردم زمین نماند.

امیر خجسته در ادامه با بیان اینکه قرار بود اعضای شورای اسلامی شهر تهران کاهش بیشتری داشته باشد، عنوان کرد: قرار بود تعداد اعضای اصلی به ۱۵ برسد که تاکید ما روی عدد ۲۱ بود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به پاره‌ای موضع‌گیری‌ها و واکنش‌ها به این کاهش اذعان کرد: من پیش از این هم تاکید کردم که موافقان و مخالفان این مصوبه باید در رسانه‌ها با ارائه دلایل خود مناظره کنند تا افکار عمومی کاملا روشن شود.

نماینده مجلس نهم شورای اسلامی با بیان این مطلب که در حال حاضر فرهنگ شورایی وجود ندارد، توضیح داد: نباید کار مردم به خاطر اختلافات اعضا عقب بماند. مطمئن باشید هر وقت این فرهنگ ایجاد شود که کار مردم اولویت اصلی پیدا کند، نمایندگانی که در سطح کشور هستند، گزارش‌هایی را به طراحان خواهند داد که این می تواند زمینه‌ساز افزایش دوباره تعداد شود.

خجسته تاکید کرد: معتقدم تعداد اعضای شورای شهر باید افزایش پیدا کند، اما این افزایش باید در صورتی اتفاق بیفتد که اعضا با تفاهم در کنار یکدیگر کار کرده و تقسیم کار داشته باشند.

وی گفت: کار شورا یعنی خرد جمعی، نه تشتت آراء. این اختلافات فقط باعث می شود مردم زیان ببینند.

این نماینده مجلس با اشاره به صحبت ابوالفضل قناعتی عضو شورای اسلامی شهر تهران که گفته بود با توجه به افزایش جمعیت تهران، تعداد اعضا باید به ۵۰ برسد، نه اینکه از آن کاسته شود، اذعان کرد: من خودم از موافقان افزایش تعداد اعضای شورا هستم حتی می گویم این تعداد می تواند به عدد ۱۰۰ برسد، اما باز هم تاکید می کنم که باید خرد جمعی ایجاد شود و مردم از خروجی راضی باشند. یعنی کار برای مردم انجام شود.

خجسته با بیان این مطلب که این اتفاق هنوز نیفتاده، گفت: در جلسه کمیسیون شوراها، نمایندگانی از شورای عالی استان‌ها، وزارت کشور و نمایندگان مجلس بودند که با توجه به مسائلی که مطرح بود، همه در کنار هم به این نتیجه رسیدند که تعداد اعضا باید کم شود. این لایحه در صحن علنی با بیش از ۷۰ درصد رأی تصویب شد. این نشان می‌دهد مسائلی در شورا وجود دارد که باید حل شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پاسخ به این سئوال که فرهنگ‌سازی چگونه باید ایجاد شود، توضیح داد: فرهنگ‌سازی با تفاهم و در کنار هم کار کردن ایجاد می‌شود. اگر تعداد اعضا بیشتر شود، قطعا نظرات متنوعی نیز مطرح می شود که بسیار مثبت است، اما به شرطی که تشتت آراء وجود نداشته باشد.

نماینده مجلس نهم تاکید کرد: همه ما باید بپذیریم که با خرد جمعی جلو برویم، نه نگاه سیاسی.

خجسته در ادامه با بیان این مطلب که نگاه مجلس و کمیسیون شوراها تقویت جایگاه شوراهای اسلامی است، گفت: شوراها در سال‌های اخیر بسیار خوب عمل کردند، اما قوتشان باید شتاب بیشتری بگیرد. ما بزودی مدیریت واحد شهری را تصویب می‌کنیم و مترصد تقویت جایگاه شوراها هستیم. ما می‌خواهیم دستگاه‌های قدرت‌رسان را زیر نظر شوراها بیاوریم.

وی در ادامه گفت: باز هم تاکید می کنم قلبا راضی نیستم که تعداد اعضای شوراها کم شود، اما در برهه فعلی و با توجه به مسائلی که پیش آمده به نظر می رسد باید به این سمت حرکت می کردیم تا به نتایج مطلوبی در آینده برسیم.

این نماینده مجلس اضافه کرد: من خودم جزو طراحان کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی نبودم، اما وقتی استدلال طراحان را شنیدم، پذیرفتم.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان اظهار کرد: باز هم تاکید می کنم که موافقان و مخالفان باید برای روشن شدن افکار عمومی مناظره کنند که تاکید دوباره ای باشد که اگر گزارش های خوبی ارسال شد و فرهنگ شورایی کار کردن افزایش یافت، بار دیگر شاهد افزایش تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر باشیم.