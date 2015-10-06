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۱۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۹:۳۰

رد شایعات حمله قریب الوقوع طالبان به کابل

رد شایعات حمله قریب الوقوع طالبان به کابل

سخنگوی وزارت کشور افغانستان در نشستی مطبوعاتی شایعات حمله قریب الوقوع طالبان به کابل را رد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اخیرا برخی گمانه زنی ها در خصوص حمله قریب الوقوع طالبان به پایتخت افغانستان مطرح شده است. «صدیق صدیقی»، سخنگوی وزارت کشور افغانستان با رد این شایعه اطمینان داد نیروهای امنیتی کاملا آگاه و بیدار هستند و اجازه حمله به پایتخت را نخواهند داد.

وی اظهار داشت: تدابیر شدید امنیتی برای جلوگیری از حملات تروریستی در پایتخت روی دست گرفته شده و تمام نیروهای امنیتی در حالت آماده باش هستند.

صدیقی در خصوص حملات انتحاری شب گذشته کابل نیز گفت: سه مهاجم انتحاری شب گذشته برای انجام حمله انتحاری در حوزه هفتم کابل وارد یک مهمان خانه شدند؛ به دنبال آن نیروهای امنیتی منطقه را محاصره کردند و امروز ساعت شش صبح هر سه تروریست از پای درآمدند.

به گفته سخنگوی وزارت کشور افغانستان، در نتیجه تیراندازی این مهاجمین، هفت نیروی پلیس و سه شهروند زخمی شدند. وی افزود هنوز هدف مهاجمین مشخص نشده است.

کد مطلب 2933840

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