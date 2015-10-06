به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری غروب سه‌شنبه در دیدار با آیت‌الله‌ العظمی مکارم شیرازی طی سخنانی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی دارای نیروهای توانمندی است که در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند، گفت: این نیرو در زمینه برقراری امنیت و آرامش قدم‌های خوبی را برداشته است.

وی با اشاره به تلاش این نهاد برای گسترش فضای دینی و اعتقادی کارکنان ادامه داد: برگزاری دوره‌های عقیدتی و همچنین دوره‌های بصیرت افزایی در راستای این هدف انجام‌ شده است.

وجود ۱۵ هزار حافظ قرآن در نیروی انتظامی

فرمانده نیروی انتظامی همچنین به برگزاری دوره‌های حفظ و قرائت قرآن کریم در ناجا اشاره کرد و گفت‌: در حال حاضر ۱۵ هزار نفر از در این نهاد حافظ یک جزو یا کل قرآن کریم هستند و در سال جاری نیز ۴۶ هزار نفر برای شرکت در دوره‌های حفظ و قرائت ثبت‌نام کرده‌اند.

نیروی انتظامی سرباز ولایت است

وی در ادامه ضمن توصیف این مطلب که پلیس حافظ ارزش‌ها و سرباز ولایت است، ادامه داد: طی ۶ ماه ابتدای سال نسبت به مشابه سال گذشته جرایم و همچنین تلفات جاده‌ای ۷ درصد کاهش داشته است و در حوزه مقابله با اشرار و قاچاقچیان نیز پیشرفت داشته است.

سردار اشتری بابیان اینکه در حوزه توجه به مسائل اخلاق از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کرده‌ایم، گفت: سایر ارگان‌ها و نهادها نیز باید نیروی انتظامی را در پیشبرد برنامه‌ها یاری کنند.