مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن نیازمند بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی عصر سه شنبه در ششمین همایش سراسری بسیج مداحان کشور با اشاره به ویژگی های شهید مداح جلال ابراهیمی اظهار داشت: این شهید بزرگوار انقلابی بودن در وجودش بود و معارف انقلاب را با تمام وجود درک کرده بود.

وی با بیان اینکه شهید ابراهیمی آگاهانه در راه اسلام و اهل بیت قدم برداشت عنوان کرد: ایشان با وجود سن کم اما دنیا در نظرش پست و کوچک بود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان تصریح کرد: شهید ابراهیمی مداحی مجاهد، انقلابی، مسئولیت پذیر و ولایت پذیر بود.

سردار کشکولی با تاکید بر اینکه مداح همواره باید در راه اهل بیت قدم بردارند گفت: مداحان همچنین باید کمک به پیشرفت انقلاب داشته و در آگاه کردن مردم در زمینه های مختلف دینی، شرعی، سیاسی و ... گام بردارند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به فاجعه منا اشاره کرد و گفت: با وقوع این فاجعه پرده تزویر و ریا از چهره آل سعود کنار زده شد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه این فاجعه موجب شد مسلمانان همه دنیا به این بصیرت دست یابند که آل سعود خادم خانه خدا نیست بلکه غاصب است.

سردار کشکولی با تاکید بر اینکه دشمنان انقلاب اسلامی انسانهای خون خواری بوده و همواره در پی ضربه زدن به انقلاب هستند گفت: در این راستا نقش نخبگان، مداحان و ... برای مقابله در این جنگ دشمن بسیار سنگین است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر لزوم مقابله با جنگ و شبیخون فرهنگی دشمن هشدار می دهند گفت: به طور حتم مقابله با این جنگ و خنثی کردن توطئه های دشمنان در جنگ فرهنگی بسیار سخت و پیچیده بوده که ما در این زمنیه باید بصیرت خود را برای مقابله با آن افزایش دهیم.