خبرنگار مهر برگزیده جشن عکاسان برتر فارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سهشنبه در آیینی ویژه که به مناسبت تقدیر از عکاسان برگزیده فارس برگزار شد محمدحسین نیکو پور، خبرنگار خبرگزاری مهر که در حوزه عکاسی نیز فعالیت دارد، در میان ۱۳ عکاس برتر استان قرار گرفت و تقدیر شد.
در این آیین که توسط خانه فرهنگ جاودان در قالب «برنامه توسعه عکاسی در ایران» برگزار شد عکاسی داوری شدند که در طول سال ۱۳۹۳ در جشنوارههای داخلی و خارجی خوش درخشیدند.
در ارتباط با این رویداد عکاسانه دبیر نخستین جشن تقدیر از عکاسان برگزیده فارس، گفت: ازآنجاکه عکاسی یک ماهیت و پدیده و جریان فردی است شاید عکاس یا بهنوعی مؤلف عکس به ایدهای میاندیشد تا به جرقهای برسد تا زمانی به اجرا و نمایش گذاشته شود.
امیر دلشاد بابیان این عکاسی جریان فردی است، ابراز کرد: موفقیت فردی در جریان فردی در شکل عکاسانه رسالت این دارد که شرایط را روشن سازد.
دبیر برنامه توسعه عکاسی در ایران نقطه مقابل جریانهای فردی عکاسی را نهادهای متولی فرهنگ و هنر عنوان کرد و گفت: نهادهایی به حوزه عکاسی وارد شدند که جریانهای فردی را به سود جریانهای گروهی مصادره نمودند.
وی سیاستگذاری این نهادها را در متن عکاسی به نحوی پیش برد که سفارشی است.
دلشاد فضای عکاسی شیراز را قابلتحسین و درعینحال نیازمند اهتمام بیشتر عنوان کرد و ادامه داد: بازتاب برنامههای غیرارادی تقویت جریانهای گروهی است، اما ورود نهادهای مختلف باعث شده هنری را نهادینه کند که عکاسی جشنوارهای را رونق داده است.
دبیر جشن تقدیر از عکاسان برگزیده فارس بابیان اینکه نهادهای مستقل دراینبین با بهکارگیری دانشآموختگان فن و داوطلب برنامه توسعه را موجب شده است.
دلشاد، یادآور شد: برنامه توسعه عکاسی در یک سال گذشته فعالیت خود را با تمرکز بر آموزش پیش برده و فعالیتهای عکاسانه در قالب گفتمانی دانشگاهی شکلگرفته است.
وی به برگزاری «شنبههای عکاسی» در قالب کارگاههای تخصصی این رشته هنری اشاره کرد و گفت: این برنامه با تأکید بر گفتمان دانشگاهی در یک سال گذشته با حضور استادان و مدرسان عکاسی در ۱۰ نشست پی گیری شد.
دبیر جشن تقدیر از عکاسان برگزیده فارس از داوری ۴۰ عکاس در میان برگزیدگان عکاسی استان اطلاع داد و گفت: داوری این جشن توسط مهگان فرهنگ، سامان باقری، امیر دلشاد و محمدعلی ظهیری زاده انجام گرفت.
جشنواره عکس پاییز برگزار میشود
معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز در این آیین با تائید اینکه در حوزه عکاسی شاید اتفاق خاصی رخ نداده باشد از تدوین فراخوان جشنوارهای با عنوان عکس پاییز در استان خبر داد و گفت: هرچند این کار سیاستهای خاص خود را میطلبد اما تلاش میکنیم در نیمه دوم سال وزنه برنامههای هنری را به سود عکاسی سنگین کنیم.
مهدی امیدبخش نوید اختصاص تالار حافظ به نشستهای شنبههای عکاسی داد و به برپایی اردوی «عکاسی در سفر» در قالب برنامههای درون استانی اشاره کرد و گفت: هفتههایی به رشتههای مختلف در قالب این برنامه اختصاصیافته که با برپایی کارگاههای تخصصی همراه است. تجربه نخست این اردو نیز با عنوان ادبیات در سفر برگزار شد که اواخر مهر با عنوان عکاسی در سفر دنبال میشود.
وی به برگزاری برنامههایی در قالب نقاشی، طراحی، موسیقی و ... در سفر اشاره کرد و گفت: تمرکز روی یکرشته خاص کار سختی است و هرچند محدودیتهای مالی پاسخگوی هنرمندان نیست اما تلاش میکنیم آنچه در توان داریم انجام میدهیم. شیراز این توانمندی را دارد که یک جشنواره عکس ملی داشته باشد.
در این آیین که توسط نهاد مردمی خانه فرهنگ جاودان با همکاری اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی فارس برگزار شد از سه نفر برتر عکاسان برگزیده فارس معرفی شدند که در جایگاه نخست سید صادق حسینی، جایگاه دوم امید آقایی و در مقام سوم غلامرضا یزدانی قرار گرفتند.
همچنین از حدیث غلامی، جواد نظری، نسرین عباسی، علیرضا فرصت کار، زهرا نورانی، علی حسنزاده، علیرضا عباسی، طاهره رخ بخش، عرفان سامان فر و امیر قیومی بهعنوان عکاسان برگزیده فارس تقدیر شد.
در این مراسم محمدعلی ظهیری زاده بهعنوان دبیر جدید برنامه توسعه عکاسی در ایران معرفی شد.
نظر شما