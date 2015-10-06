۹۰ درصد آیین نامه شهر دوستدار کودک محقق نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آباد با اشاره به مصوبه شهر دوستدار کودک و آیین نامه اجرایی آن، اظهار کرد:سه امر اساسی چگونگی همکاری سازمان ها، برنامه ها و جدول زمانبندی در آیین نامه ای که توسط شهرداری با ۶ سال تاخیر ارسال شده، محقق نشده است. در آیین نامه اجرایی شهرداری را ملزم کرده بودیم که برنامه ها و جدول بندی زمانبندی اجرای آن را ارائه دهد.

وی افزود: از شورای سوم تاکنون پیرامون بخش مهم این مصوبه تذکر داده ام. ۸۰ درصد آسیب دیدگان حوادث ترافیکی که در شهر اتفاق می افتد کودکان هستند. بر همین اساس شهرداری ملزم به نصب چراغ هوشمند و علائم راهنمایی و همچنین ایمن سازی پیاده روها شد که البته تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است. بنابراین باید این آیین نامه به طور حتم جدول زمان بندی ذکر شود تا تکلیف اجرایی شدن یا نشدن این مصوبه روشن شود.

رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران ادامه داد: سن ارائه بلیط رایگان توسط کودکان از سن ۱۶ سالگی محاسبه می شود، این در حالی است که این سن در ایران ۱۲ سال تصویب شده است، با این حال هاشمی تشکری ۸ سال را عنوان کرده که البته این نیز اجرا نشده است.



معصومه آباد عنوان کرد: اما در برنامه های فرهنگی اجتماعی یک برنامه کوچکی انجام می شود همچنین بخش خدمات شهری نیز چند مرکز شیردهی افتتاح شد. البته این امر قابل تقدیر است به همین خاطر دادستانی به تهران به عنوان شهر دوستدار کودک تندیس اهدا کرد. اما این مصوبه نیست زیرا بخش های بسیاری دارد و شاید تنها ۱۰ درصد آن محقق شده باشد و ۹۰ درصد آن باقی مانده است.