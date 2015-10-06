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۱۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۹:۲۴

برترین کاریکاتورهای ۱۴ مهر ۹۴

برترین کاریکاتورهای ۱۴ مهر ۹۴

کاریکاتورهای امروز را با موضوعات شکسته شدن رکورد گل زنی در «پاری سن ژرمن» ، بسته شدن شهر قدیمی اورشلیم، معضل حمل سلاح در آمریکا و سفارش به کتابخوانی خواهید دید.

ابراهیموویچ رکورد گل زنی در «پاری سن ژرمن » را شکست. (beinsports)

بسته شدن شهر قدیمی اورشلیم به روی فلسطینی ها (hajjajcartoons)

بدون شرح! (politicalcartoons)

مشاهده آثار آب روی کره مریخ (cartoonmovement)

سبک خودروسازی شرکت «فولکس واگن» (cartoonmovement)

بحران حمل سلاح در آمریکا (cagle)

طبیعت به ما کتابخوانی را توصیه می‌کند. (cartoonmovement)

نمایشگاه هنری در زمان انسان های اولیه (politicalcartoons)

دویدن به دنبال قیمت ها (cartoonmovement)

ترکیب چهره کاندیداهای حزب جمهوری خواه ریاست جمهوی آمریکا (cagle)

این هفته در لیگ جزیره چه گذشت (eurosports)

شوخی با پارکینگ (cagle)

من تو را نمی‌خواهم! (cagle)

کد مطلب 2933864

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