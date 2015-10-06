برترین کاریکاتورهای ۱۴ مهر ۹۴

کاریکاتورهای امروز را با موضوعات شکسته شدن رکورد گل زنی در «پاری سن ژرمن» ، بسته شدن شهر قدیمی اورشلیم، معضل حمل سلاح در آمریکا و سفارش به کتابخوانی خواهید دید.