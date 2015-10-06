شما که نماینده تهران هستید چرا اعتراض نکردید

به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل دوستی- نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در جریان یکصد و نود و یکمین جلسه با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی و کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران و سایر شهرها خاطر نشان کرد: نمایندگان حق دارند که هر لایحه و طرحی را تصویب کنند اما قطعا در تصویب این طرح نگاه به تهران دقیق و کارشناسی نبوده و نمایندگان به صورت احساسی این طرح‌ را به تصویب رسانده‌اند.

رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: ما انتظار داشتیم نمایندگان تهران که بیشتر از سایر نمایندگان استان‌های مختلف از مشکلات تهران مطلع بودند مخالفت خود را با طرح اشاره شده اعلام می‌کردند اما شاهد هستیم که نمایندگان تهران هیچ دفاعی را در عدم تصویب طرح انجام نداده‌اند و ما گله‌مند هستیم.



وی اضافه کرد:هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز از بررسی روند این طرح غافل بوده است و ما می‌توانستیم با برگزاری جلساتی با نمایندگان تهران از تصویب این طرح جلوگیری می‌کردیم.



دوستی بیان داشت: ما نسبت به این طرح انتقاد داریم چراکه تصویب طرح اشاره شده هیچ تناسبی با جمعیت تهران ندارد.



دوستی در ادامه ضمن تسلیت مجدد به مناسب جانباختن تعداد قابل توجهی از هموطنان در حادثه منا اظهار داشت: از دولت سعودی می‌خواهیم که هر چه زودتر تکلیف ۱۱۸ زائر مفقود شده را مشخص کنند.



وی تصریح کرد: در هفته گذشته شاهد درگذشت جوانی عزیز، ‌متدین و خوش‌اخلاق با نام هادی نوروزی از تیم قدرتمند پرسپولیس بودیم که در گذشت این جوان عزیز را به همه پیشکسوتان پرسپولیس، علاقمندان و خانواده نوروزی تسلیت می‌گویم.



عضو شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد داد که گروهی از سوی رئیس شورای شهر تهران انتخاب و جهت عرض تسلیت به خانواده هادی نوروزی مراجعه کنند.