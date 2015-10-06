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۱۴ مهر ۱۳۹۴، ۲۱:۰۳

در عملیات ارتش و نیروهای مردمی عراق صورت گرفت؛

پاکسازی بخش‌های وسیعی از مناطق شرقی شهر الرمادی

پاکسازی بخش‌های وسیعی از مناطق شرقی شهر الرمادی

ارتش و نیروهای مردمی عراق طی عملیاتی مشترک در شهر الرمادی، مناطق «البوفراج»، «الحمیره» و بخش های وسیعی از منطقه «البوذیاب» واقع در شرق این شهر را پاکسازی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، ارتش و نیروهای مردمی عراق همچنان به عملیات پاکسازی شهر الرمادی واقع در استان الانبار ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه عملیات ارتش و نیروهای مردمی در این شهر، مناطق «البوفراج»، «الحمیره» و بخش های وسیعی از منطقه «البوذیاب» واقع در شرق شهر الرمادی از لوث تروریست های داعش پاکسازی شدند.

منابع امنیتی عراق اعلام کردند که پس از تسلط بر این مناطق، شرایط برای پاکسازی کامل شهر الرمادی در استان الانبار هموار شده است.

از سوی دیگر، توپخانه های ارتش عراق مواضع گروه تروریستی ـ تکفیری داعش در برخی از نقاط در استان الانبار هدف قرار دادند.

این در حالی است که تروریست های داعش همچنان تصمیم به عقب نشینی از استان الانبار و به ویژه شهر الرمادی ندارند.

عملیات پاکسازی شهر الرمادی به دلیل وجود غیرنظامیان در آن به کندی پیش می رود.

کد مطلب 2933893

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