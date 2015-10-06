شهرستان دامغان دارای ۱۹ خانه عالم است

حجت الاسلام حسین صبوری در خلال بازدید از پروژه در حال احداث خانه عالم شهر دیباج به خبرنگار مهر گفت: این خانه عالم در زمینی به مساحت ۲۲۰ متر مربع و با زیربنای ۲۰۰ متر مربع و در سه طبقه و با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.

وی مبلغ اختصاص یافته برای آغاز عملیات اجرایی خانه عالم شهر دیباج را ۱۷۰ میلیون ریال بیان کرد و افزود: این پروژه برای تکمیل نهایی به ۳۰۰ میلیون ریال دیگر اعتبار نیاز دارد.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان با بیان اینکه سال گذشته یک میلیارد ریال از محل اعتبارات تبصره ۲۲ ماده ۱۸۰ به اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان اختصاص یافته بود، افزود: از این میزان تا کنون ۶۰۰ میلیون ریال جذب و تحقق پیدا کرده است.

صبوری اضافه کرد: استقرار روحانیان، بر پایی اقامه نماز جماعت، برپایی مجالس ملی و مذهبی، ارائه مشاوره های دینی و مذهبی، پاسخگویی به سؤالات شرعی مردم از مهم ترین وظایف روحانیان مستقر و طرح هجرت است.

وی از وجود هفت خانه قرآنی در شهرستان دامغان خبر داد و افزود: در این تعداد از خانه های قرآنی یک هزار و ۱۰۰ نفر عضویت دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان در خاتمه گفت: تمامی خانه های قرآنی در سطح روستاهای شهرستان و برای ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی و آموزش قرآن به جوانان و نوجوانان راه اندازی شده اند.