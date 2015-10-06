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۱۴ مهر ۱۳۹۴، ۲۰:۵۴

مقدماتی فوتبال جوانان آسیا - مشهد؛

ایران از سد کویت هم گذشت/ صعود شاگردان پیروانی به عنوان صدرنشین

ایران از سد کویت هم گذشت/ صعود شاگردان پیروانی به عنوان صدرنشین

تیم فوتبال جوانان ایران در سومین دیدارش در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا مقابل کویت هم به پیروزی دست یافت تا با ۹ امتیاز به عنوان صدرنشین به مرحله نهایی صعود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتبال انتخابی قهرمانی جوانان آسیا که در شهر مشهد برگزار می‌شود، تیم فوتبال جوانان ایران امروز سه شنبه و از ساعت ۱۹ به مصاف کویت رفت و موفق شد در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر این تیم را شکست بدهد. رضا کرملاچعب (۲+۴۵) و امید نورافکن (۶۲) برای ایران گلزنی کردند.

تیم ایران پیش از این موفق شده بود نپال را با ۱۰ گل و اردن را با ۳ گل شکست بدهد. با برد امروز، شاگردان امیرحسین پیروانی ۹ امتیازی شدند و به عنوان صدرنشین به مرحله نهایی قهرمانی آسیا صعود کردند.

مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا سال آینده در کشور بحرین برگزار می‌شود.

کد مطلب 2933908

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