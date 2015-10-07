به گزارش خبرنگار مهر، مرکز شیعه شناسی حوزه علمیه امسال برای نخستین بار اقدام به جذب طلاب در سطح ۴ کرده و افتتاحیه این دوره و هشتمین دوره سطح ۳ غروب سه شنبه با سخنرانی آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی در مدرسه علمیه امیرالمومنین علیه السلام برگزار شد.
این مرجع تقلید با بیان اینکه امروز عقاید شیعه از بحث کلامی خارج شده و به بحث سیاسی تبدیل شده، به سیاست جنگافروزی رژیم صهیونیستی و حمایت دشمنان از گروههای تکفیری اشاره کرد و افزود: علما باید در میان مسلمانان روشنگری کنند که تکفیر خلاف آموزههای قرآن و اسلام است.
وی بر لزوم تبیین عقاید شیعه برای نسل جوان تاکید کرد و گفت: دشمنان به افکار و اندیشههای شیعه دروغ میبندند و هر قدر که ما بحث منطقی کنیم، باز هم حرف خودشان را تکرار میکنند.
آیتالله مکارم شیرازی مسئولیت پژوهشگران شیعه شناسی را در شناخت شبهات مهم دانست و خواستار پاسخ به این شبهات با بیان منطقی و مستند شد.
وی ابراز امیدواری کرد که دانش پژوهان مرکز تخصصی شیعه شناسی حوزه علمیه در تولید علوم جدید سرآمد باشند.
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