درخواست تشکیل کمیته عالی بررسی حادثه منا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی که قرار بود در شصت و دومین اجلاس منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در کویت شرکت و سخنرانی نماید به دلیل پیگیری های فاجعه منا در این اجلاس شرکت نکرد و متن سخنرانی وی توسط دکتر اسدی لاری قائم مقام وزیر بهداشت در حوزه بین الملل در این اجلاس قرائت شد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه سازمان جهانی بهداشت توجه ویژه ای را به تجمعات بزرگ در سراسر دنیا در طی سال های گذشته نموده است، تصریح کرد: تراژدی مکه و منا که مسلمانان بی گناه بخاطر ناتوانی آشکار و سوء مدیریت جان خود را از دست دادند، نشانگر نياز به انجام اقدامات جدی برای تجدید نظر در معیارهای بهداشتی و سلامتی در تجمعات عظیم است.

هاشمی در سخنان خود با بیان اینکه منطقه مدیترانه شرقی محل برگزاری عظیم ترین تجمعات خصوصاً در عربستان سعودی، عراق و ایران است، نقش دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در این زمینه را بسیار مهم توصیف کرد.

وزیر بهداشت همچنین به نمایندگی از شهروندان ایرانی، از دکتر اعلون مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت خواسته است که حادثه منا را بعنوان یک اولویت در نظر گرفته و يک کمیته عالی شکل گرفته تا ضمن ارائه گزارش،‌ دلایل رخ دادن این تراژدی را مورد بررسی قرار داده تا در آینده از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: ما بعنوان وزرای بهداشت و مقامات بلند پایه بهداشتی می توانیم با همکاری نزدیک و دسته جمعی و با تدوین بهترین مکانیسم های پیشگیری جان حجاج را نجات دهیم.

متن کامل سخنرانی وزیر بهداشت در این اجلاس که توسط دکتر اسدی لاری قرائت شد به شرح زیر است:

همکاران محترم، وزرای محترم بهداشت منطقه مدیترانه شرقی

مهمانان گرامی، عالیجنابان

مایلم تبریکات صمیمانه خود را به آقای دکتر علی سعد العبیدی، وزیر محترم بهداشت کویت، برای قبول ریاست شصت و دومین کمیته منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت اعلام دارم.

لازم است تشکر خود را به مدیر کل سازمان جهانی بهداشت ، دولت کویت و پرسنل منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت خصوصاً آقای دکتر اعلاء علوان ، مدیر منطقه مدیترانه شرقی برای برگزاری نشست تشکر کنم.

عالیجنابان

تمایل دارم غم و اندوه عمیق یک ملت که اخیراً بیش از ۴۵۰ زائر خود از دست داده و شاهد کشته شدن زائران از کشورهای دیگر در مراسم حج امسال می باشد را، اعلام دارم.

به عنوان مقدس ترین و عظیم ترین تجمع در سطح جهان، حج نماد مدیریت کلان برای سلامت و ایمنی است. سازمان جهانی بهداشت توجه ویژه ای را به تجمعات بزرگ در سراسر دنیا در طی سالهای گذشته نموده است.

با این حال، تراژدی مکه و منا که مسلمانان بی گناه بخاطر ناتوانی آشکار و سوء مدیریت جان خود را از دست دادند، نشانگر نياز به انجام اقدامات جدی برای تجدید نظر در معیارهای بهداشتی و سلامتی در تجمعات عظیم می باشد. که این موضوعات به خوبی با وزیر محترم بهداشت عربستان سعودی ، خالدبن عبدالعزیز فلاح، در چندین نشست در مکه و چندین گفتگوی تلفنی طی چند روز گذشته مورد بحث قرار گرفت. من از وزیر محترم بهداشت عربستان برای انتقال و شناسایی پیکرها تشکر می کنم. منطقه مدیترانه شرقی محل برگزاری عظیم ترین تجمعات خصوصاً در عربستان سعودی، عراق و ایران می باشد، نقش دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در این زمینه بسیار مهم است.

اینجانب به نمایندگی از شهروندان ایرانی، از آقای دکتر اعلون، درخواست می کنم که این موضوع را بعنوان یک اولویت در نظر گرفته و يك کمیته عالی شکل گرفته تا ضمن ارائه گزارش ،‌دلایل رخ دادن این تراژدی را مورد بررسی قرار داده تا در آینده از روی دادن چنین حوادثی جلوگیری شود.

ما بعنوان وزرای بهداشت و مقامات بلند پایه بهداشتی می توانیم با همکاری نزدیک و دسته جمعی و با تدوین بهترین مکانیسمهای پیشگیری جان حجاج را نجات دهیم.

خانمها و آقایان

همانطور که در شصت و یکمین اجلاس منطقه ای مدیترانه شرقی در تونس اعلام شد؛ تحت زعامت آقای دکتر روحانی، ایران حداکثر تلاش خود را برای اولویت دادن به موضوع سلامت انجام داده است با انجام طرح تحول نظام سلامت، در حال دستیابی به پوشش همگانی سلامت می باشد. حالا با گذشت ۱۸ از اجرای این طرح و حمایت مقام معظم رهبری و اختصاص بودجه کافی توسط مجلس شورای اسلامی، طرح تحول نظام سلامت منجر به خدمات عادلانه تر و با کیفیت تر برای مردم، ایران شده است. دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت توسط کارشناسان بلند پایه سازمان جهانی بهداشت مورد تایید قرار گرفت که آنها یافته های ارزیابی دقیق خود را در ماه جولای سال جاری به مدیر کل سازمان جهانی و مدیر منطقه مدیترانه شرقی گزارش دادند. طرح تحول نظام سلامت منجر به افزایش معنی دار، پایدار نسبت بودجه نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی شد. پوشش بیمه سلامت برای بیش از ۱۰ میلیون (۹۸ درصد از کل جمعیت) ، کاهش پرداخت از جیب در بیمارستانهای دولتی حداکثر ۶ درصد برای خدمات بستری، انجام زایمانهای مجانی طبیعی به منظور کاهش انجام جراحیهای سزارین، حفظ پزشکان در مناطق محروم ، ارائه خدمات ۲۴ ساعته پزشکان متخصص در بیمارستان دولتی، افزایش دسترسی به هلیکوپتر برای ارائه خدمات اورژانس، کاهش قابل توجه هزینه های کمر شکن سلامت ، که همه این اقدامات، موجب رضایت ۸۰% درصدی مردم گردید.

من مفتخرم اعلام نمایم که طرح تحول نظام سلامت، مبتنی بر سلامت عمومی می باشد. ما بطور گسترده ای خدمات مراقبت اولیه کشور را با مساحت ۲۰۰ مرکز درمانی جدید بازسازی نموده ایم، به ۹ میلیون نفر از افرادی که در مناطق محروم و فقیر زندگی می کنند، خدمات بهداشتی را ارائه داده ایم، واکسنهای جدید با عنوانهای پنتاوان و IVP را معرفی کرده ایم و در حال اجرای برنامه پزشک خانواده می باشیم و در حال ادغام طرح ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر در مراقبت بهداشت اولیه می باشیم. این دو موضوع آخر توسط آقای دکتر لاریجانی، معاون وزیر در امور آموزشی ، مورد بحث قرار می گیرد.

عالیجنابان

براساس پنج اولویت استراتژیک منطقه مدیترانه شرقی، براساس بیانیه سیاسی سازمان ملل در سال ۲۰۱۱، یک کمیته عالی توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر، در ایران شکل گرفته است. از طریق برنامه ریزی جامع و بهره گیری از حمایت های فنی دکتر علوان و تیم ایشان، برنامه ملی برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر در جولای امسال نهایی شد.

این طرح توسط شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ایران که ریاست آن را معاون اول رئیس جمهوری بر عهده داشته و ۸ وزیر در آن عضویت دارند، مورد تصویب قرار گرفت. مدیر کل محترم سازمان جهانی بهداشت و مدیر منطقه مدیترانه شرقی در این مراسم حضور داشتند. این طرح به خوبی در حال انجام بوده و ما متعهد به ارائه گزارش پیشرفت به مدیر کل سازمان جهانی بهداشت می باشیم.

ما نیازمند ایجاد یک مکانیسم برای تبادل دانش و تجربیات در میان کشورهای عضو و مناطق دیگر در زمینه پیشگیری و بیماریهای غیر واگیر می باشیم.

مهمانان گرانقدر

من از گزارش سالیانه و جامع آقای دکتر علوان و تیم سازمان جهانی بهداشت و کشورهای عضو برای به دست آوردن پیشرفتهای قابل توجه علیرغم چالشها در این منطقه تشکر می کنم. بدیهی است مشکلات زیادی در راه رسیدن به آرمان ۴، ۵ و ۶ اهداف توسعه هزاره در منطقه ما وجود دارد. من اطمینان دارم با برنامه ریزی موثر و رهبری قدرتمند مدیر منطقه ای و وزرای بهداشت ما می توانیم به این اهداف دسترسی پیدا کنیم. برنامه اهداف توسعه پایدار که اخیراً توسط سازمان ملل به تصویب رسیده زمینه مشترکی را فراهم می آورد که کشورها و مردم در فراتر از حوزه ملی به موضوع سلامت بپردازند. بهر حال ، ما در منطقه پر از بحران قرار گرفته ایم. جنگها ،‌ شورشها ،‌خطرات توریسم ، سلامت ، امنیت خواهران و برادران و کودکان ما را در یمن ، سوریه ، عراق ، افغانستان در معرض خطر قرار داده و همچنان ما هنوز با بیماریهای واگیر شدید در منطقه خود دست و پنجه نرم می کنیم. رسیدن به اهداف توسعه پایدار نیازمند صلح پایدار می باشد که ما همه در قبال این موضوع مسئولیت داریم.

با هماهنگی سازمان جهانی بهداشت و از طریق قوانین بین المللی سلامت کشورها می توانیم اقدامات لازم را بر کاهش خطرات خصوصاً خطراتی که مرزهای بین المللی را تهدید می کنند، انجام دهيم.

جدا از نکتاتی كه درگزارش مدیر منطقه آمده بود، مایلم به نقش مهم عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار تاکید نمایم. در اوایل آوریل امسال، تهران میزبان اجلاس مشورتی تحت عنوان: عدالت از طریق عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار شد که در آن پرفسور مایکل مارموت ، نمایندگان از ۲۰ کشور و مشاوران سازمان جهانی بهداشت حضور داشتند. و اهمیت افزایش توجه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در کشورها برای دستیابی به سلامت پایدار برای افراد مورد تاکید قرار گرفت. نقشه راه منطقه در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت باید به دقت اجرا شده و ما آماده همکاری در این زمینه هستیم . ایران آماده تبادل تجربیات خود با کشورهای عضو برای پرداختن به موضوع عوامل اجتماعی موثر بر سلامت می باشد.

خانم ها و آقایان

زمان بسیار مناسبی است که آموزش پزشکی در جلسات فنی شصت و دومین کمیته منطقه ای مورد بحث قرار گیرد. چهارمین فاز طرح تحول نظام سلامت در ایران در زمینه آموزش پزشکی می باشد. از طریق ایجاد رشته تخصصی پزشک خانواده و تغییراتی در رشته های علوم پزشکی، جمهوری اسلامی ایران در حال ایجاد سیستم آموزش پزشکی مدرن و مورد نیاز در رشته های نظیر پزشکی، پرستاری و مامایی و غیره می باشد.

اميدوارم بحث های ارائه شده در شصت و دومين كميته منطقه اي را ه حلهاي عملي را براي كشور هاي عضو براي پرداختن به چالشها ارائه دهد.