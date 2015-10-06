پیشروی ارتش و نیروهای امنیتی عراق در شرق الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، وقوع انفجار تروریستی در شرق بغداد منجر به کشته و زخمی شدن ۸ عراقی شد. یک افسر ارتش عراق نیز در یک حمله مسلحانه در بغداد کشته شد.

از سوی دیگر پایگاه المسله عراق در خبری به نقل از «زیاد الدلیمی» فرمانده نیروهای مردمی در استان الانبار اعلام کرد، سرکردگان داعش دستور خروج تروریست های این گروه تروریستی از شهر الرمادی در استان الانبار عراق به الرقه سوریه را صادر و شماری از تروریست های داعش اقدام به انجام این دستور کردند.

هدف از این اقدام، حمایت تروریست های داعش از همتایان خود در الرقه سوریه، اعلام شده است. منابع امنیتی همچنین از پیشروی ارتش و نیروهای امنیتی عراق در استان الانبار عراق و شرق الرمادی خبر دادند.

پایگاه العهد در این خصوص نوشت: نیروهای امنیتی عراق مناطق البوفراج، الحمیره و مناطقی از البوذیاب را در شرق الرمادی از لوث وجود داعش پاکسازی کردند.