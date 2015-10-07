گردشگری خوزستان ضعیف است/ خوزستان سرزمین برف تا بحر

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده سازمان های مردم نهاد خوزستان شامگاه گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه که در حاشیه نمایشگاه و جشنواره (خرما و زندگی) در محل نمایشگاه دائمی و بین المللی خوزستان برگزار شد، اظهار کرد:سازمان های مردم نهاد مدتی راکد شده و با عنوان سازمان ملی جوانان و مشاوران جوان فعالیت هایی انجام می شد.

مجید کیوانی افزود: طی دو سال اخیر دوباره سازمان های مردم نهاد با کمی تغییرات فعال شدند. سازمان های مردم نهاد خوزستان هفت شبکه تخصصی میراث فرهنگی و گرشگری، آسیب های اجتماعی، محیط زیست، خیریه، درمانی، علمی و پژوهشی دارند.

وی تصریح کرد: شبکه های تخصصی نامبرده همگی تقویم کاری دارند و شبکه خیریه، میراث فرهنگی و گردشگری به همراه علمی و پژوهشی در این تقویم کاری پیشقدم هستند.

نماینده سازمان های مردم نهاد خوزستان بیان کرد: اگر شبکه های تخصصی را باور داشته و مشروعیت سازمانی داشته باشند، آن وقت برنامه های بسیار خوب و مؤثری در جامعه اجرا خواهد شد.

عدم تحقق وعده استاندار برای تأمین مکان نمایندگی سازمان های مردم نهاد خوزستان

کیوانی عنوان کرد: برون سپاری در سراسر دنیا با استقبال مواجه شده و نتایج خوبی هم از آن حاصل شده است. در حال حاضر سازمان های مردم نهاد استان بر اساس طرح های اعلامی از سازمان جهانی یونسکو فعالیت می کند.

وی یادآور شد: دغدغه اصلی سازمان های مردم نهاد در حال حاضر مباحث مالی است چون انجام هر کار فرهنگی هزینه بر است. باید از کمک هایی که مردم و یا دستگاه های دولتی در اختیار ما قرار می دهند، استفاده کنیم.

نماینده سازمان های مردم نهاد خوزستان تأکید کرد: سازمان های مردم نهاد چشم، گوش و امانتدار مردم هستند. در حقیقت سازمان های مردم نهاد در کنار مسئولان و برای خدمت رسانی به مردم فعالیت می کنند.

کیوانی ادامه داد: استاندار خوزستان هفت ماه است وعده مکانی برای استقرار دفتر نمایندگی سازمان های مردم نهاد استان را به ما داده که هنوز هم کماکان منتظر تحقق این وعده هستیم.

۳۰۰ سازمان مردم نهاد فعال در خوزستان

وی اظهار کرد: یکی از پیشنهادات سازمان های مردم نهاد خوزستان این است که در تمامی سازمان های مختلف مشاور داشته و از ظرفیت نخبه های استان نهایت استفاده را داشته باشیم.

نماینده سازمان های مردم نهاد خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر ۳۰۰ سازمان مردم نهاد فعال و نیمه فعال در خوزستان داریم. البته تعداد سازمان های مردم نهاد در آمار به ثبت رسیده تا ۵۰۰ مورد هم می رسد. هر شهرستانی که تعداد سازمان های مردم نهادش به پنج مورد برسد، یک نماینده خواهد داشت.

کیوانی در پایان گفت: سازمان های مردم نهاد ۶۰ طرح کلی را برای اجرا در استان طراحی کرده اند. ۱۳ مورد از این طرح ها در حوزه معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان و چهار مورد هم در حوزه انجمن های مختلف است.

مدیر شبکه تخصصی میراث فرهنگی و صنایع دستی خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: در حال حاضر به دنبال کم کردن فاصله سازمان های مردم نهاد با دستگاه های دولتی هستیم. یکی از راه های این کاهش برگزاری چنین نمایشگاه هایی است که فعلا با همکاری استانداری و به ویژه مدیرکل امور اجتماعی در حال تحقق است. البته کاهش فاصله سازمان های مردم نهاد با دستگاه های دولتی نیازمند همکاری های همه جانبه است.

فرامرز خوشاب افزود: ارائه برنامه های متناسب با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای رفع مشکلات و تقویت ظرفیت های این بخش در استان از جمله برنامه ها و اهداف این شبکه است.

وی با اشاره به اینکه شبکه قطعا پتانسیل های باستان شناسی خوزستان را به همگان معرفی می کند، گفت: برای تصمیم گیری در مسائل مختلف حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان نیاز به حضور این شبکه تخصصی احساس می شود. در واقع یکی از نیازهای اصلی شبکه هماهنگی و تقویت ارتباط با میراث فرهنگی و گردشگری استان است.

مدیر شبکه تخصصی میراث فرهنگی و صنایع دستی خوزستان بیان کرد: ظرفیت همکاری در بخش های مختلف میراث فرهنگی و گردشری را داشته و پیشنهادات بسیاری برای ایجاد اشتغال در این بخش ها داریم.

خوشاب عنوان کرد: در حوزه گردشگری خوزستان بسیار ضعیف بوده و اصلا از ظرفیت های موجود نشده است.

وی تأکید کرد: خوزستان در حوزه گردشگری از برف تا بحر را دارد، ولی به خوبی از این ظرفیت های بی نظیر استفاده نشده است. با پیشنهاد این شبکه مقرر شد تا در اسفند ماه سال جاری کنفرانس بین المللی ظرفیت های گردشگری خوزستان را برگزار کنیم. این کنفرانس علاوه بر محور اجرایی چهار محور علمی در راستای فرصت ها و چالش های گردشگری استان هم دارد.

راه اندازی خانه هنرمندان در خوزستان

مدیر شبکه تخصصی میراث فرهنگی و صنایع دستی خوزستان یادآور شد: بخشی از بی توجهی به میراث فرهنگی به علت ضعف قوانین و برخی هم به خاطر این است که مدیران اولویتی برای میراث فرهنگی ندارند.

خوشاب ادامه داد: گردشگری باعث فقر زدایی بوده و تولید ثروت را با خود به همراه دارد. شاید بالغ بر ۲۰۰ شغل مرتبط با گردشگری وجود داشته باشد که از راننده تاکسی تا پزشک را درگیر می کند.

مدیر شبکه تخصصی فرهنگی و هنری خوزستان نیز در این نشست بیان کرد: شبکه فرهنگی و هنری در مدت زمان ابتدایی تأسیس قرار دارد. شعار فعالیت های این شبکه حمایت از فرهنگ و هنر و معرفی خاص این دو حوزه استان به کشور است.

وهاب سعیدی افزود: بیشترین دغدغه هنرمندان خوزستانی نبود مکان های فرهنگی و هنری و حتی مکانی برای تمرین تئاتر و موسیقی است.

وی عنوان کرد: این شبکه طرح های بسیار خوبی را به استانداری ارائه خواهد کرد که خود مردم در غالب سازمان های مردم نهاد آن طرح ها را اداره کنند.

مدیر شبکه تخصصی فرهنگی و هنری خوزستان در پایان گفت: راه اندازی خانه هنرمندان خوزستان یکی از برنامه های آتی این شبکه است.