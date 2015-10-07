فرماندار جدید زاهدان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی دو سال اخیر پس از روی کار آمدن تیم جدید مدیریتی در سیستان و بلوچستان، ماه ها بود که شایعه تغییر فرماندار زاهدان در شهر پیچیده بود که پس از کش و قوس های فراوان بالاخره دوره کاری عباسعلی ارجمندی در سمت فرمانداری زاهدان به پایان رسید.

مجتبی خانجانی که در سمت مدیرکلی حراست استانداری سیستان و بلوچستان مشغول بکار بود، در میان گزینه های مد نظر علی اوسط هاشمی استاتدار سچبستان و بلوچستان توانست گوی سبقت را از دیگران برباید و به عنوان فرماندار زاهدان معرفی شود.

مجتبی خانجانی متولد ۱۳۵۴ دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست و دانشجوی دوره دکترا سوابق مختلفی در استان های تهران، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان در کارنامه خود دارد.

معاون خدمات شهری، رئیس ادار کل حراست و رئیس کارگروه تخصصی حوادث و بلایای طبیعی محیط زیست شهری شهرداری منطقه سه تهران، معاون خدمات شهری، معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق، رئیس دبیرخانه تخصصی جشنواره مشکات و عضو کمیسیون آموزش سازمان مدیریت پسماند، سرپرست اداره سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران و مشاور امور ایثارگران و فرمانداری تهران، سرپرست اداره حراست فرمانداری شمیرانات، مسئول کمیته ایمنی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و دبیر ستاد انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی استانداری تهران از سوابق کاری وی در استان تهران است.