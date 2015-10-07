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۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۹:۲۲

در جمع خبرنگاران مطرح شد:

همکاری ایران و روسیه برای استانداردسازی محصولات نانویی

همکاری ایران و روسیه برای استانداردسازی محصولات نانویی

مدیر روابط بین الملل  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از همکاری ایران و روسیه در راستای اعطای « نانونماد» خبر داد و گفت: نانونماد، اعطای استاندارد به محصولات نانویی است.

علی بیت اللهی شب گذشته در حاشیه هشتمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در هشتمین جشنواره و نمایشگاه نانو نشستی با «روس نانو» - متولی فناوری نانو در روسیه- داشتیم، گفت: در خصوص همکاری ایران و روسیه صحبت هایی شد که قرار است همکاری هایی همچون حضور دو کشور در نمایشگاههای فناورانه به صورت متقابل، برگزاری المپیادهای نانو، همکاری در زمینه نانو نماد، همکاری های مشترک در عرصه تحقیق و توسعه مشترک جهت انتقال فناوری و ... انجام بگیرد.

وی با بيان اينكه «روس نانو» هم به دنبال پیاده سازی برنامه ای  تحت عنوان نانو سرتیفیکا(Nano certificate)  است، اظهار داشت: ما نیز در ایران چندین سال است که پیگیر « نانو نماد» هستیم و قرار است همکاری هایی با روسیه در این زمینه داشته باشیم.

مدیر روابط بین الملل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در خصوص برگزاری المپیاد های نانو گفت: امیدواریم روسها در نشست هایی که قبل از پایان سال در مورد برگزاری المپیاد نانو در سطح بین المللی داریم شرکت بکنند.

به گزارش مهر، پیش از این، سعید سرکار، دبیر ستاد توسعه فناوری نانو اعلام کرده بود که مدت هاست به دنبال نانو نماد هستیم و طی نشست هایی که با سازمان استاندارد داشتیم، نانو نماد توسط این سازمان در اولویت قرار نگرفته و بر اساس نظر ما پیش نرفته است. نانونماد، اعطای استاندارد به محصولات نانویی است.

کد مطلب 2934023

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