تقویت بخش اقتصاد در استان قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه صبح چهارشنبه در اولین جلسه گروه اقتصادی استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید فرهنگ رشد و توسعه استان را به یک گفتمان رایج تبدیل کند تا این دغدغه همیشگی به نتیجه برسد.

وی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی باید در این مسیر عزم جدی داشته باشند و روند کارها در ادارات و سازمان ها نیز به گونه ای باشد که رو به جلو حرکت کنیم تا گذشته نیز جبران شود.

استاندار یادآورشد: یکی از دغدغه های جدی ما در استان تامین اشتغال برای رفع بیکاری است به همین دلیل تقویت بخش اقتصاد ضروری است تا بر مشکلات غلبه کنیم.

روزبه گفت: قزوین از استان هایی است که با داشتن ظرفیت های مناسب در حوزه اقتصاد مقاومتی می تواند حرف زیادی برای گفتن داشته باشد و نمونه هایی عملیاتی را برای توسعه مناطق دیگر ارائه دهد لذا نباید فرصت ها را از دست بدهیم.

وی با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری اظهارداشت: توجه به زیرساخت های گردشگری، تقویت صنعت توریسم و شناساندن بیشتر توانمندی های استان ضروری است و در خصوص احداث پروژه های شهری نیز در مقایسه با زیرساخت های گردشگری باید اولویت بندی شود.

استاندار گفت: تکمیل پروژه امامزاده حسین(ع) به عنوان یکی از طرح های مهم گردشگری در استان باید در اولویت قرار گیرد تا عقب ماندگی های گذشته جبران شود و رضایت مردم منطقه را فراهم کنیم.

وی بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در واقع موتور محرکه استان است که باید فقط در مسیر اصول کارشناسی حرکت کند زیرا این مجموعه قادر است ادبیات و رفتار مدیریتی را در استان اصلاح کند و اگر به سمت سیاسی کاری برود آسیب خواهیم دید.

استاندار قزوین تاکید کرد: در این مسیر لازم است از ظرفیت افراد صاحب نفوذ در پیشبرد اهداف اقتصادی و پیشرفت و توسعه استان بیشتر استفاده کنیم تا به دستاوردهای بهتری برسیم.

وی بیان کرد: سازمان مدیریت می تواند فرهنگ رشد و توسعه را به گفتمان غالب در استان تبدیل کند.

روزبه یادآورشد: گروه اقتصادی استان باید تقویم مناسبی برای تشکیل جلسات خود داشته باشد و ضمن بررسی کارشناسی موضوعات مهم مسری را طی کند تا بتوانیم در یک محدوده زمانی به نتایج مطلوبی برسیم.

در ادامه اعضاء دیدگاه خود را مطرح کردند.