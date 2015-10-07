  1. استانها
  2. قزوین
۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۹:۱۰

استاندار قزوین:

تقویت بخش اقتصاد در استان قزوین ضروری است

تقویت بخش اقتصاد در استان قزوین ضروری است

قزوین- استاندار قزوین گفت: تقویت بخش اقتصادی استان برای تامین اشتغال پایدار و کاهش مشکلات بیکاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه صبح چهارشنبه در اولین جلسه گروه اقتصادی استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید فرهنگ رشد و توسعه استان را به یک گفتمان رایج تبدیل کند تا این دغدغه همیشگی به نتیجه برسد.

وی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی باید در این مسیر عزم جدی داشته باشند و روند کارها در ادارات و سازمان ها نیز به گونه ای باشد که رو به جلو حرکت کنیم تا گذشته نیز جبران شود.

استاندار یادآورشد: یکی از دغدغه های جدی ما در استان تامین اشتغال برای رفع بیکاری است به همین دلیل تقویت بخش اقتصاد ضروری است تا بر مشکلات غلبه کنیم.

روزبه گفت: قزوین از استان هایی است که با داشتن ظرفیت های مناسب در حوزه اقتصاد مقاومتی می تواند حرف زیادی برای گفتن داشته باشد و نمونه هایی عملیاتی را برای توسعه مناطق دیگر ارائه دهد لذا نباید فرصت ها را از دست بدهیم.

وی با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری اظهارداشت: توجه به زیرساخت های گردشگری، تقویت صنعت توریسم و شناساندن بیشتر توانمندی های استان ضروری است و در خصوص احداث پروژه های شهری نیز در مقایسه با زیرساخت های گردشگری باید اولویت بندی شود.

استاندار گفت: تکمیل پروژه امامزاده حسین(ع) به عنوان یکی از طرح های مهم گردشگری در استان باید در اولویت قرار گیرد تا عقب ماندگی های گذشته جبران شود و رضایت مردم منطقه را فراهم کنیم.

وی بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در واقع موتور محرکه استان است که باید فقط در مسیر اصول کارشناسی حرکت کند زیرا این مجموعه قادر است ادبیات و رفتار مدیریتی را در استان اصلاح کند و اگر به سمت سیاسی کاری برود آسیب خواهیم دید.

استاندار قزوین تاکید کرد: در این مسیر لازم است از ظرفیت افراد صاحب نفوذ در پیشبرد اهداف اقتصادی و پیشرفت و توسعه استان بیشتر استفاده کنیم تا به دستاوردهای بهتری برسیم.

وی بیان کرد: سازمان مدیریت می تواند فرهنگ رشد و توسعه را به گفتمان غالب در استان تبدیل کند.

روزبه یادآورشد: گروه اقتصادی استان باید تقویم مناسبی برای تشکیل جلسات خود داشته باشد و ضمن بررسی کارشناسی موضوعات مهم مسری را طی کند تا بتوانیم در یک محدوده زمانی به نتایج مطلوبی برسیم.

در ادامه اعضاء دیدگاه خود را مطرح کردند.

کد مطلب 2934040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها